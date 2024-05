Arbo Residence da Celi lançado com sucesso em convenção para corretores e imobiliárias

Na última quarta-feira, 22 de maio, a Construtora Celi realizou a aguardada Convenção de Vendas do Arbo Residence, reunindo um grande número de imobiliárias e corretores parceiros no Hotel Quality, em Aracaju. O evento marcou a apresentação oficial do mais novo empreendimento da empresa e destacou o entusiasmo e a confiança dos participantes no sucesso do projeto.

O Arbo Residence é o primeiro condomínio vertical do Central Garden, a mais recente e maior área planejada de Aracaju, que leva a assinatura da Construtora Celi, com seus 56 anos de mercado. Com localização estratégica, o condomínio está a poucos minutos das áreas comerciais, de serviços e de entretenimento da Atalaia e Farolândia. O acesso principal pela Av. Beira Mar coloca os futuros moradores a apenas 5 minutos da Orla da Atalaia e da Universidade Tiradentes (UNIT). Essa posição privilegiada oferece uma vida prática e confortável, com todas as conveniências ao alcance.

Os apartamentos do Arbo Residence, com opções de 2 e 3 quartos com suíte, foram projetados para proporcionar uma sensação de amplitude e ventilação. Ambientes integrados, como sala, cozinha e varanda, trazem modernidade e versatilidade às plantas. Além disso, a infraestrutura completa de lazer, característica dos empreendimentos da Celi, garante momentos de lazer e convivência sem sair de casa. Cada detalhe do Arbo Residence reflete a solidez e a qualidade que a Celi entrega em todos os seus projetos, com a garantia de data de entrega.

A convenção contou com a presença de diretores e colaboradores da Celi, parceiros imobiliários e corretores, todos unidos e entusiasmados com o novo lançamento. As apresentações destacaram os diferenciais do Arbo Residence e as vantagens para quem busca viver ou investir em Aracaju. A confiança na qualidade Celi e na entrega garantida dos empreendimentos foi reforçada, consolidando o Arbo como uma excelente oportunidade no mercado imobiliário local.

Plantão Especial na Central de Vendas

Para marcar o lançamento, a Construtora Celi promoverá um plantão especial neste fim de semana em sua Central de Vendas, que agora está em um novo endereço – Avenida Delmiro Gouveia, na Coroa do Meio, em frente ao Shopping Riomar, mais moderno e acolhedor. Os horários de atendimento são de segunda a sábado, das 09h às 20h, e no domingo, das 09h às 17h. Esta é a oportunidade perfeita para conhecer de perto o Arbo Residence e aproveitar as vantagens exclusivas de lançamento.

Não perca a chance de descobrir um novo conceito de moradia que combina conforto, modernidade e uma localização privilegiada em Aracaju.

Para mais informações sobre o Arbo Residence, visite o site da Construtora Celi – https://www.celi.com.br/arbo , ou entre em contato com as imobiliárias parceiras.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho