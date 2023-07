Arcebispo metropolitano de Aracaju João José Costa renuncia ao cargo

O arcebispo metropolitano de Aracaju dom João José Costa renunciou o cargo. O motivo da renúncia e o nome do sucessor ainda não foi divulgado pela Arquidiocese.

Frade carmelita, dom João José Costa está na arquidiocese sergipana desde 2015, quando foi apresentado como arcebispo coadjutor. Já o serviço efetivamente à frente da arquidiocese foi desempenhado de 2017 até o momento. A Presidência da CNBB enviou agradecimento ao novo arcebispo emérito.

Biografia

Dom João José Costa é natural do município de Lagarto (SE), nascido no dia 24 de junho de 1958. Ingressou na Ordem do Carmo em 1985 e fez os primeiros votos em 1986. Em 1988 fez seus votos perpétuos. Concluiu os estudos filosóficos em Brasília no Seminário Nossa Senhora de Fátima e iniciou os estudos Teológicos em São Paulo no Instituto Teológico de Estudos Superiores (ITESP), concluindo-os em Recife, no Instituto Franciscano de Olinda (IFTO). É Licenciado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, em Sobral.

A ordenação presbiteral foi em 12 de dezembro de 1992. Em seu ministério presbiteral, foi administrador de três paróquias na arquidiocese da Paraíba; atuou como conselheiro Provincial dos Carmelitas entre 1993 e 1999, por dois mandatos; e provincial, de 1999 a 2006, também por dois períodos. Foi formador da Congregação, atuou na Pastoral Carcerária e na assistência espiritual da Fazenda da Esperança em Lagarto (SE).

Após o seu mandato como provincial (1999 a 2006), foi enviado a São Cristóvão (SE), onde assumiu as funções de Prior e ecônomo do Convento do Carmo.

Foi nomeado bispo da diocese de Iguatu (CE) no dia 7 de janeiro de 2009, pelo Papa Bento XVI. A ordenação episcopal foi no dia 19 de março daquele ano, em sua cidade natal, pelas mãos do então arcebispo metropolitano de Aracaju, dom José Palmeira Lessa. Escolheu como lema para seu episcopado “Servo por Amor”. A posse foi no dia 18 de abril de 2009.

No dia 5 de novembro de 2014, foi nomeado pelo Papa Francisco como arcebispo coadjutor da arquidiocese de Aracaju, sendo apresentado à comunidade arquidiocesana no dia 4 de janeiro de 2015, em missa campal em frente à Catedral Metropolitana de Aracaju. Com a renúncia de dom José Palmeira Lessa, assumiu a titularidade da arquidiocese de Aracaju, em 18 de janeiro de 2017.

Dom João José da Costa foi vice-presidente do Regional Nordeste 1 da CNBB, entre 2011 e 2014, e vice-presidente do Regional Nordeste 3 da CNBB, entre 2015 e 2019. Em 2015, também foi eleito presidente da Cáritas Brasileira, função que desempenhou de 2016 até o fim de 2019.

Com informações e foto da Arquidiocese de Aracaju