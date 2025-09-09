Areia Branca garante vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos

A Prefeitura de Areia Branca anuncia que jovens de 15 a 19 anos já podem se vacinar contra HPV em todas as unidades de saúde do município.

A Prefeitura de Areia Branca, em Sergipe, anunciou a ampliação da vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos. O prefeito Talysson de Valmir destacou que a medida tem como objetivo proteger a juventude contra doenças graves associadas ao vírus, como o câncer de colo do útero.

“Atenção, juventude: a vacina contra o HPV foi ampliada para jovens de 15 a 19 anos e já está disponível em todas as nossas Unidades de Saúde. Garanta já a sua dose e proteja-se!”, afirmou o prefeito Talysson de Valmir durante anúncio oficial da campanha.

A estratégia da Prefeitura é atender todos os jovens da faixa etária indicada, promovendo a vacinação em todas as unidades de saúde do município. O prefeito destacou a importância da participação da comunidade e do acompanhamento familiar para que a imunização seja completa, lembrando que são necessárias duas doses para garantir a proteção ideal contra o vírus HPV.

De acordo com o Ministério da Saúde, o HPV é responsável por doenças que podem evoluir para câncer, sendo o mais comum o de colo do útero. A vacinação em adolescentes e jovens é considerada uma das formas mais eficazes de prevenção e deve ser incentivada por meio de campanhas educativas e acompanhamento municipal.

O prefeito Talysson de Valmir reforçou que a vacinação contra o HPV faz parte de um conjunto de ações de saúde preventiva realizadas em Areia Branca. Além da imunização, a gestão municipal tem investido em programas de conscientização sobre hábitos saudáveis, consultas regulares e acompanhamento das famílias, visando garantir qualidade de vida e bem-estar à população.

As unidades de saúde do município estão preparadas para receber os jovens e suas famílias com toda a segurança, seguindo protocolos de atendimento organizados para evitar filas e facilitar a vacinação. A expectativa da administração é que a cobertura vacinal supere 80% do público-alvo, contribuindo para a redução do risco de doenças relacionadas ao HPV entre adolescentes e jovens de Areia Branca.

Os interessados em receber a vacina podem se dirigir à unidade de saúde mais próxima ou consultar o site oficial do Ministério da Saúde para mais informações sobre o calendário de imunização e a importância da proteção contra o HPV.

