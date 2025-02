Armando Batalha Jr assume direção do Procon em Nossa Senhora do Socorro

Com 18 anos de experiência na área jurídica, o advogado Armando Batalha Júnior será o primeiro diretor geral do Procon em Nossa Senhora do Socorro. O órgão é uma das novidades na gestão do prefeito Samuel Carvalho e foi criado para defender e proteger os socorrenses nas relações de consumo. A posse está marcada para o dia 01 de março.

Armando Batalha Júnior tem experiência nos poderes legislativo e executivo estadual. Em 2013, exerceu a função de diretor administrativo e financeiro da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur) e recentemente esteve como diretor institucional da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Também foi vereador de Aracaju e se destacou pela aprovação da Lei do Compliance.

No campo jurídico, Armando ainda tem experiência como professor universitário e possui MBA em Compliance pela PUC/RS. O desafio no Procon Municipal de Socorro veio após um período à frente da Ouvidoria Geral da própria cidade.

“Temos um comércio pujante, a exemplo de um shopping e outras grandes empresas espalhadas na região. Portanto, a criação de um Procon municipal visa preencher uma grande lacuna que os consumidores daqui sempre tiveram, mas a partir de agora aquele que se sentir prejudicado não precisa ir mais até a capital para resolver o problema, já que a nossa sede estará de portas abertas pertinho da população”, explicou o diretor geral do órgão.

Por Guilherme Fraga – foto Gilton Rosas