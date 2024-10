Arnaldo Antunes é atração confirmada levando música e poesia ao Fasc 2024

Arnaldo Antunes, que já tinha a presença assegurada na lista de escritores do Salão de Literatura Poeta Manoel Ferreira, agora é mais uma atração musical confirmada para o 39º Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc). O artista se apresentará no Palco João Bebe Água, localizado na Praça São Francisco, no evento que acontece entre os dias 29 de novembro e 1 de dezembro no Centro Histórico da cidade mais antiga de Sergipe.

Conhecido pela multiplicidade de talentos, pelo lirismo de suas letras e pela voz ao mesmo tempo grave e doce, Arnaldo Antunes é considerado um dos artistas mais importantes da música e literatura brasileira contemporânea, sendo compositor de sucessos como “Alma”, “Não Vou Me Adaptar”, “Vilarejo”, “Velha Infância” e outros hits interpretados por ele mesmo e dezenas de outros vocalistas. Também integrou grupos de sucesso, como a banda Titãs, o trio Tribalistas e o projeto infantil Pequeno Cidadão.

Além de Antunes, o Fasc já tem outros nomes de peso confirmados como Marina Lima, que também cantará no Palco João Bebe Água; o trio Nêga Doce, que performará no palco Frei Santa Cecília; e atrações como Samba Deles, Trakinagem, e Danilo Duarte & os Beneditos, que animarão o Samba na Bica. O Salão de Literatura ainda conta com escritores renomados, como o próprio Antunes, Itamar Vieira Junior e Amara Moira.

O Fasc

A edição de 2024 do Festival de Artes de São Cristóvão tem como tema “Cidade Viva” e acontecerá entre os dias 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024, reunindo música, cinema, teatro, literatura, folclore, artes visuais, culinária e várias outras manifestações artísticas no coração de São Cristóvão.

Completando 52 anos, na sua 39º edição, o festival espera receber centenas de artistas sergipanos e de outras regiões do país. Estão garantidos espaços como os palcos João Bebe Água, na Praça São Francisco; Frei Santa Cecília, na Praça do Carmo; e Mariano Antônio, no Largo da Matriz. O Samba na Bica é outro espaço que retorna após o sucesso da edição anterior; bem como a Galeria de Artes Vesta Viana; o Cine Trianon, no Cine Theatro Imaculada Conceição; e o Salão de Literatura Manoel Ferreira, na EMEF Gina Franco.

O Fasc é uma realização da Prefeitura de São Cristóvão, Villela Produções, Ministério da Cultura e do Governo do Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O evento conta com o patrocínio da Maratá e apoio da SE – Sistema Engenharia e Colortex.

Fonte ascom prefeitura de São Cristóvão

Foto Márcia Xavier