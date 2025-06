Arquidiocese celebra solenidade de Corpus Christi com procissão na capital

A Arquidiocese de Aracaju celebra a Solenidade de Corpus Christi nesta quinta-feira (19), com programação especial. A data marca o retorno da tradicional celebração conjunta, reunindo todas as paróquias da capital sergipana em um único ato de fé e adoração.

A solenidade será celebrada em duas etapas. Pela manhã, cada paróquia promoverá sua programação local. À tarde, a programação será centralizada, sob coordenação da Arquidiocese.

A Celebração Eucarística terá início às 15h, na Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Siqueira Campos. A missa será presidida pelo arcebispo metropolitano, dom Josafá Menezes da Silva, com a participação de presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas e fiéis leigos das diversas comunidades da cidade.

Logo após a missa, os fiéis seguirão em procissão com o Santíssimo Sacramento até a Catedral Metropolitana, no Centro de Aracaju. O percurso será acompanhado por cantos e momentos de oração. Na chegada, haverá a bênção solene com o Santíssimo.

A Igreja no Brasil celebra Corpus Christi sempre na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade, ou seja, 60 dias após a Quinta-feira Santa. É uma data que remete à instituição da Eucaristia e ao chamado para um testemunho público da fé no Sacramento do Altar.

A festa foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264, para destacar a presença real de Cristo na Hóstia consagrada. A quinta-feira foi escolhida por remeter à Última Ceia, quando Jesus partilhou o pão e o vinho com os apóstolos.

Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, é mais do que um momento de piedade popular. É um convite à adoração, à ação de graças e à renovação da fé na centralidade da Eucaristia na vida cristã.

Com informações da Arquidiocese de Aracaju