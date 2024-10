Arquivo Público apresenta projeto ‘Arquivo, Memória e Arte’, no Dia da Sergipanidade

No ano em que celebra 101 anos, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Arquivo Público de Sergipe, comemora o Dia da Sergipanidade com uma vasta programação para mostrar a força da história e da cultura sergipana por intermédio da sua gente, instituições e manifestações. A segunda edição do projeto ‘Arquivo, memória e arte’ acontece hoje, 24, às 18 horas, na sede do Arquivo Público, e tem a parceria do curso de Teatro da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A programação conta com uma Projeção Mapeada na fachada do Arquivo Público com imagens representativas da sergipanidade. Também haverá a abertura da exposição ‘Vozes da Resistência: o fazer teatral em Sergipe nas décadas de 70 e 80’, que homenageará os artistas sergipanos que, em um período de intensa turbulência política e social, utilizaram o teatro como uma poderosa forma de resistência, expressão e luta.

Durante o evento acontecerá uma intervenção de fragmentos do texto teatral ‘Recital Sem Opus’, de João Costa, interpretada por Pedro Cruel, discente do curso de Teatro da UFS, e uma roda de memória ‘O teatro sergipano nas décadas de 70 e 80’, com Aglaé Fontes, Luiz Eduardo Oliva e Virgínia Lúcia da Fonseca. A sociedade sergipana é convidada para esta importante celebração.