Arraiá do Povo 2023: PagBet traz a atmosfera da festa junina para o São João de Sergipe

São João é sinônimo de festa, comidas típicas, danças animadas e muita diversão. E a PagBet, plataforma de bets esportivas, traz toda a nostalgia e alegria das quermesses para dentro de seus espaços durante o Arraiá do Povo 2023, que acontece na Orla de Atalaia, em Aracaju. A ação é fruto de uma parceria entre a plataforma e o Estado. Com o intuito de proporcionar momentos inesquecíveis e fazer parte das boas memórias do público, a PagBet preparou ações imperdíveis no bairro Atalaia, próximo à Delegacia do Turista.

“É uma honra poder participar e fazer parte desse grande evento cultural nordestino, além de uma oportunidade única e exclusiva pra nós da PagBet de nos manter alinhados com os sergipanos” afirma Guilherme Dias, Diretor da PagBet.

O secretário de Turismo de Sergipe, Marcos Franco, ressaltou o apoio dos patrocinadores ” Os patrocinadores são fundamentais para que a festa aconteça, afinal, eles também ajudam a custear um evento que reúne milhares de sergipanos e turistas todas as noites, também é um reconhecimento da importância dessa festividade, tanto é que estão investindo, acreditando na nossa cultura. Nosso forró é a maior paixão do povo sergipano, está no nosso sangue”.

Um dos destaques do evento é o Touro Mecânico, instalado em um espaçoso stand de 8×4 metros. O cenário ao redor do touro foi projetado para ser completamente instagramável, ideal para a captura de fotos. Nos dias de shows e em momentos de maior movimento, o touro mecânico será ativado para proporcionar uma experiência ainda mais empolgante aos participantes. Os clientes que ficarem montados por mais de 30 segundos ganharão um copo e um chapéu exclusivos da PagBet, para eternizar o momento. Aqueles que não conseguirem alcançar o tempo estipulado serão presenteados com um copo exclusivo.

Além disso, a PagBet criou um ambiente instagramável para fotos com brincadeiras juninas. Os visitantes poderão se divertir nas diferentes atrações disponíveis, aproveitando cada momento para registrar as lembranças especiais nas redes sociais.

Nos bares do evento, a PagBet promove uma ação interativa para os clientes. Ao ler um QR CODE, os participantes serão direcionados a um site onde poderão se cadastrar na plataforma de bets esportivas, caso ainda não sejam cadastrados. Após realizar o cadastro, eles serão incentivados a investir e apostar um valor específico de R$ 30,23 em qualquer evento esportivo disponível. Como recompensa, os participantes receberão um balde personalizado contendo quatro cervejas geladas.

O Arraiá do Povo 2023 será realizado em diversas datas, com apresentações de artistas renomados da música nordestina. Confira a programação das ações da PagBet durante o evento:

15/06- Virgínia Fontes; Cuscuz com Leite; Tarcísio do Acordeon.

17/06- Gil Mendes; Valtinho do Acordeon; Zé Vaqueiro e Forrozão Quarto de Milha.

23/06- Orquestra Sanfônica; Xote Baião; Batista Lima e Joelma.

24/06- Joésia Ramos; Sena; Avine Vinny e Matheus Fernandes.

30/06- Balança Eu; Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Mestrinho.

Foto divulgação

Por Cândida Oliveira