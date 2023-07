Arraiá do Povo supera expectativas e atrai cerca de 500 mil pessoas

Arraiá do Povo 2023 supera expectativas e atrai cerca de 500 mil pessoas

O Arraiá do Povo 2023 superou as expectativas do Governo de Sergipe com a realização de mais de 30 dias de forró na Orla da Atalaia, em Aracaju. Estima-se que cerca de 500 mil pessoas passaram por todo complexo, incluindo a Vila do Forró e a Arena de Shows, no Palco Rogério, principal do evento, para conferir as atrações nacionais e sergipanas, bem como as quadrilhas juninas e trios pé de serra.

Em diversos dias, o público lotou todo o complexo, especialmente, nos shows dos sergipanos Iguinho e Lulinha e Calcinha Preta, Dorgival, Tarcísio do Acordeon, Solange Almeida, entre outros, e os portões precisaram ser fechados, temporariamente, sob orientação da Defesa Civil do Estado. As irmãs Nayara, Laís e Nayane Santana contaram que ficaram na expectativa para conferir o show de Iguinho e Lulinha. “Acreditamos ser importante valorizar os artistas locais. Sempre que a gente pode, faz questão de prestigiar”, explica Laís.

A guia de turismo Mônica Moura, residente do bairro Atalaia, em Aracaju, contou que neste sábado, 1º, foi a quarta vez que foi ao Arraiá do Povo. Ela aprovou a estrutura da festa e comentou sobre o retorno em 2024. “Esses 30 dias foram maravilhosos, inclusive, precisa voltar no ano que vem ainda com mais força. O policiamento, a estrutura dos bares, está tudo muito organizado”, frisou.

Participando da festa também pela quarta vez este ano, a professora Jhennifer de Souza, do bairro Inácio Barbosa, também teceu elogios em relação à organização do evento. “Em termos de palcos, eles estão bem montados, bonitos e as atrações foram muito boas”.

O empresário Fernando Martins, paulistano que mora na capital há quatro anos, afirmou ter comparecido acompanhado da esposa, Patrícia Faro, cerca de dez vezes. “Aqui é muito bom, muito seguro, muito melhor do que as festas de Salvador. Então, eu gosto bastante de vir, porque dá para trazer a família por ser tranquilo e agradável”.

Além da excelente estrutura registrada pelo público presente, o Arraiá do Povo impulsionou a economia do estado em diferentes segmentos, seja de maneira direta ou indireta, a exemplo dos músicos locais, como também dos ambulantes, salões de beleza, alimentação, hotelaria, vestuário, calçados, transporte aéreo e rodoviário, entre outros.

E com objetivo de diagnosticar o impacto dos investimentos nos festejos juninos e prever melhorias na alocação dos recursos públicos da cadeira produtiva, o Governo de Sergipe está realizando, de forma inédita, um estudo técnico em parceria com diversos atores do comércio sergipano, a exemplo da Fecomércio, além de associação de hotéis, de bares e restaurantes, guias de turismo, transportadores e receptivos turísticos, Sebrae, entre outros, coordenado pelo Observatório de Sergipe. A expectativa é que agora no mês de julho sejam conhecidos os primeiros resultados desse levantamento, que vai quantificar o retorno do investimento realizado pelo poder público nos festejos juninos.

País do Forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa aconteceu em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, foram mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe teve o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Igor Matias