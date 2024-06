Arraiá do Povo celebra a diversidade no Dia do Orgulho LGBTQIA+

Segurança, atrações musicais e acolhimento são destaques entre os membros da comunidade

O Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju, é um espaço de diversidade musical, artística, cultural, e também para celebrar as diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, e não poderia ser diferente nesta sexta-feira, 28, Dia do Orgulho LGBTQIA+. A data busca enaltecer a diversidade, promover a igualdade e conscientizar sobre os desafios enfrentados pela comunidade.

O jovem Ruam Varjão é gay e foi pela primeira vez ao Arraiá do Povo na quarta-feira, 26, especialmente para acompanhar o show de Taty Girl, mas decidiu voltar nos dias seguintes por se sentir confortável no evento. Para ele, todos os espaços do Arraiá do Povo têm sido acolhedores, e sua sexualidade tem sido respeitada. “Como um bom baiano, nordestino, eu adoro um forró. Com relação à segurança, eu me sinto super à vontade para dançar e beijar quem eu quiser, na hora que eu quiser. O policiamento é tranquilo, e as pessoas respeitam bastante a diversidade dos outros”, considerou o turista.

Para Alana Nascimento, de 30 anos, que é bissexual, o que mais tem chamado a atenção são os telões do Palco Rogério. Além de exibir os cantores que se apresentam, segundo ela, as declarações amorosas entre pessoas do mesmo sexo expostas por meio do Correio Elegante é um sinal da receptividade para comunidade. “Eu sou do interior, de Lagarto, então o forró, para mim, é muito forte. Este ano eu achei interessante o telão, as mensagenzinhas. É a primeira vez que vejo tanta gente se expondo no telão sem medo. No correio tem várias declarações afetivas. Teve uma moça lésbica que se declarou para uma mulher. Eu achei muito lindo”, considerou a sergipana.

As amigas Marcela Faustino e Juli Marques foram ao Arraiá especialmente para curtir o show de Wesley Safadão, a grande atração da noite. Em um numeroso grupo de amigos, para elas a comemoração do Dia do Orgulho foi acompanhada de muito forró. “Eu gosto de forró. Hoje, Wesley Safadão e Magníficos são tudo. Já vim três dias no Arraiá do Povo. O que eu mais gostei foi Bruno e Marrone”, afirmou Juli, que se declara lésbica.

Já Marcela se afirma enquanto mulher pansexual. De acordo com ela, o forró no Arraiá tem sido marcado por muito respeito e a diversão tem sido garantida. “A galera tem respeitado, só queria que tivesse um pouco mais de atitude para chamar para dançar um ‘forrózinho’. Às vezes é difícil, mas dá pra dançar ”, brincou Marcela.

País do forró

