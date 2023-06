Arraiá do Povo chega a sua 22ª noite com apresentação de artistas sergipanos

Em alguns estados do Brasil, as festas juninas encerram-se após a comemoração do São João, no dia 24, mas Sergipe é considerado o país do forró e o Governo do Estado preparou uma programação com mais de 30 dias de festa. Na noite deste domingo, 25, o Arraiá do Povo chegou a sua vigésima segunda noite, marcada com muito forró pé de serra e participação de artistas do estado.

A primeira atração do Palco Rogério foi o cantor sergipano, Sérgio Lucas, que celebrou o Arraiá do Povo com entusiasmo, cantando músicas autorais como “ Amo Aracaju” e do forró nacional como “Se Avexe Não” e falou da importância da valorização ao artista sergipano.

“O espírito do Arraiá do Povo valoriza o forró sergipano, o forró tradicional, e traz um público onde a maioria é família. Venho frequentando o arraiá, e assistindo os artistas e todas as vezes é uma emoção, uma alegria imensa. Hoje, estou aqui para representar meu estado, trazendo algumas músicas autorais, mas também cantando Dominguinhos, Luiz Gonzaga, e Jorge de Altinho, que são músicas para ouvir, dançar e valorizar a cultura nordestina”, disse ele.

Na sequência, o pernambucano João Lacerda fez um show animado, encantando quem estava na arena de show do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia. “Já estive aqui no estado de Sergipe duas vezes. Hoje estou aqui nesse palco maravilhoso e evento grandioso que é o Arraiá do Povo. Vamos colocar o povo sergipano para se divertir e dançar muito forró”, garantiu Lacerda.

E foi com entusiasmo que Cely Nunes, residente há três meses no estado de Sergipe, curtiu sua terceira noite no Arraiá do Povo. Ela contou que está amando a festa. “Estou amando. A festa está linda e muito bem organizada. Estou impressionada com a segurança, e a animação das pessoas, todos os dias que vim, eu vi famílias unidas, se divertindo e cantando muito”, conta Cely.

Outro sergipano que garantiu muita dança para o público presente no Arraiá foi o Rodriguinho do Forró. O terceiro e último artista da noite trouxe músicas raízes do Nordeste como “Linda das mais Lindas” e repentes de vaquejada. “Estou muito feliz de estar aqui, trazendo o autêntico forró de vaquejada, aquele que é pé embaixo, e vai fazer o povo sergipano levantar poeira. É uma satisfação enorme cantar em casa, nesse meu Sergipe que é tão vasto na sua cultura, e tem trazido para o palco do Arraiá, grandes artistas”, afirma Rodriguinho.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

