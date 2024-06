Arraiá do Povo e Vila do Forró atraem sergipanos do interior

Para quem gosta de forró e cultura sergipana, o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, realizados pelo Governo de Sergipe, na Orla da Atalaia, reúnem atrativos perfeitos que vão da decoração, gastronomia até a diversidade de apresentações artísticas, com mais de 400 artistas sergipanos e nacionais durante os dias de evento.

Além de atrair turistas de todo o país e moradores da capital, a programação conquista o público do interior sergipano, que se desloca até Aracaju para aproveitar os shows e as belezas dos espaços pensados para encantar e valorizar as raízes sergipanas.

Do município de Salgado, no sul sergipano, a empresária Regiane Carvalho trouxe uma caravana de 32 pessoas para curtir os festejos organizados pelo Governo do Estado neste sábado, 15. “Está maravilhoso, o governo está de parabéns, incentivando a cultura, a gastronomia, o comércio desenvolve, gera emprego e renda no estado. Conhecemos essa parte temática, da nossa cultura local para gente tirar foto, postar nas redes sociais e divulgar Sergipe. O que mais gostei foi da gastronomia, com as comidas típicas”, afirmou.

A iniciativa de Regiane, que é uma entusiasta das vilas temáticas organizadas pelo Governo do Estado, ainda contribuiu para a geração de renda na sua cidade, já que para transportar os 32 integrantes da caravana foi preciso locar um ônibus em Salgado. “Sempre quando o governador investe nesses temas, a gente vem visitar. Loquei o ônibus e também fico divulgando na minha cidade e muita gente vem de carro próprio, é muito legal. Que o Estado continue assim, incentivando a música, a cultura e o lazer”, acrescentou a empresária.

O casal Edson Costa e Gilmara Ferreira, de Lagarto, no centro sul sergipano, também aproveitaram o fim de semana para conhecer a alegria dos festejos na capital. “Se você vir para Aracaju e não conhecer a maior festa que a capital oferece, não está fazendo nada. Eu aluguei uma casa no Centro, por um dia, e viemos curtir”, contou o feirante. “Se divertir um pouco é bom. Já vimos uma apresentação no Barracão, participamos de um joguinho e lanchamos”, completou Gilmara.

A artesã Suyan Souza, de Nossa Senhora do Socorro, fez questão de se deslocar até a Orla da Atalaia para apresentar a Vila do Forró à família. “De tanto as pessoas falarem, a gente ficou curioso e viemos conhecer. A decoração e a infraestrutura estão ótimas. Vim com meu marido e meus filhos”, disse.

Para a dona de casa Ilza Santana, de Capela, no leste do estado, os festejos foram uma oportunidade ainda de conhecer melhor a capital. “Vim para os shows e conhecer melhor a cidade. Cheguei hoje e só volto para Capela na segunda. Estou passeando, turistando, já fui à praia, comi muito amendoim e outras coisas gostosas. E aqui está tudo bonito, vou tirar foto para levar de lembrança”, comentou.

País do Forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos.