Arraiá do Povo e Vila do Forró têm uma programação diversificada neste domingo, na Orla de Atalaia

O público que for curtir o maior arraiá à beira-mar do Brasil na Orla da Atalaia neste domingo, 22, vai encontrar uma programação bem eclética no Arraiá do Povo e na Vila do Forró. No palco principal, os shows começam às 19h com Marcelo Balla. Em seguida, sobem ao palco Nuzio Medeiros, às 21h, Tierry Freitas, às 23h, e Fabiano Guimarães, a partir da 1h. Entre as apresentações, o Palco 360º recebe Chirles Trindade, animando o público nos intervalos.

Já na Vila do Forró, o Coreto abre a programação às 17h30 com a banda Xoteado, seguida por As Lavadeiras, às 19h. No espaço do teatro, a Trupe Kadabra apresenta o espetáculo “Arraiá da Trupe”, às 18h30, e às 20h é a vez de “Bate Chinela”, com Denni Ellin.

O Barracão da Sergipe também traz atrações culturais para encerrar o final de semana. A partir das 19h, se apresentam Ópera do Milho, Samba de Pareia, Fole de Reis e Danny Martins, encerrando a noite.

País do Forró

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Marcelo Balla

21h – Nuzio Medeiros

23h – Tierry Freitas

1h – Fabiano Guimarães

Palco 360º (no intervalo entre as bandas) – Chirles Trindade

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Xoteado

19h – As Lavadeiras

Teatro

18h30 – Arraiá da Trupe (Trupe Kadabra)

20h – Bate Chinela (Denni Ellin)

Barracão da Sergipe

19h – Opera do Milho

20h – Samba de Pareia

21h – Fole de Reis

23h – Danny Martins

