Arraiá do Povo: Operação Corujão passa a oferecer ônibus na madrugada. Confira os horários de cada coletivo

A capital sergipana terá transporte público nas madrugadas de terça-feira a domingo, com a Operação Corujão. As linhas alternativas específicas serão oferecidas aos usuários até 1° de julho, para atender o público que vai curtir e trabalhar no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia. A programação junina é realizada pelo Governo de Sergipe desde o dia 1º de junho. Serão disponibilizados ônibus para percorrer o itinerário de cinco linhas de ônibus, da zona sul à zona norte de Aracaju.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), as linhas do Corujão farão o percurso da Orla da Atalaia para as seguintes localidades: Augusto Franco / Unit Farolândia / Orlando Dantas e Santa Maria; Mosqueiro e Aruana; Eduardo Gomes e Tijuquinha, via Tancredo Neves; Conjunto João Alves / Fernando Collor / Marcos Freire III, via Santos Dumont e Lamarão; e Marcos Freire II / Piabeta e Albano Franco, via Beira Mar e Porto Dantas.

Segundo a presidente executiva da Setransp, Raissa Cruz, o objetivo é dar acesso direto às pessoas aos bairros sem precisar passar pelos terminais de ônibus. “Por volta de 23h30 os terminais de integração estão fechando. Então, o Corujão será uma forma de dar mais acessibilidade às pessoas direto aos bairros. Essas linhas percorrem todos os cantos da cidade e vão passar pelos principais corredores de pontos de ônibus. A Guarda Municipal estará presente nos pontos de ônibus, assim como também a SMTT também dará todo o apoio para o embarque e desembarque dos passageiros”.

Cartões Mais Aracaju

Os cartões de bilhetagem eletrônica também serão disponbilizados no Arraiá do Povo, que contará com agente comercial da AracajuCard no estande da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), para realizar recargas e distribuição de cartões de forma gratuita, inclusive com o cartão Mais Aracaju Turista. Além da recarga com o agente comercial, o usuário do Sistema de Transporte também tem o RecargaPay, onde ele pode pôr créditos pelo celular e validar ao usar o ônibus.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e TAG, e apoio da Energisa e MOB.

Confira abaixo como será a Operação Corujão:

Terça, quarta, quinta e domingo, das 23h às 1h40:

Augusto Franco/ Unit Farolândia/ Orlando Dantas e Santa Maria –

23h/ 0h/ 01h

Mosqueiro e Aruana –

23h10/ 0h10/ 01h10

Eduardo Gomes e Tijuquinha via Tancredo Neves –

23h20/ 0h20/ 01h20

Conjunto João Alves/ Fernando Collor / Marcos Freire III /via Santos Dumont e Lamarão –

23h30/ 0h30/ 01h30

Marcos Freire II/Piabeta e Albano Franco via Beira Mar e Porto Dantas –

23h40/ 0h40/ 01h40

Sexta e sábado, das 23h às 3h20:

Augusto Franco/ Unit Farolândia/ Orlando Dantas e Santa Maria –

23h/ 0h/ 01h/ 2h/ 2h55

Mosqueiro e Aruana –

23h10/ 0h10/ 01h10/ 2h10/ 3h

Eduardo Gomes e Tijuquinha via Tancredo Neves –

23h20/ 0h20/ 01h20/ 2h20/ 3h05

Conjunto João Alves/ Fernando Collor / Marcos Freire III /via Santos Dumont e Lamarão –

23h30/ 0h30/ 01h30/ 2h30/ 3h10

Marcos Freire II/Piabeta e Albano Franco via Beira Mar e Porto Dantas –

23h40/ 0h40/ 01h40/ 2h40/ 3h15

Fonte: Governo de Sergipe