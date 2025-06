ARRAIÁ DO POVO REÚNE MAIS DE 28 MIL FORROZEIROS NA VÉSPERA DE SÃO JOÃO, NA ORLA DE ATALAIA EM ARACAJU

O maior São João à beira-mar do Brasil trouxe toda animação e encantos à única segunda-feira de programação no Arraiá do Povo, reunindo um público superior a 28 mil pessoas. Na véspera do dia dedicado a São João, nesta segunda-feira, 23, o público pode dançar ao som de Zé Luis Vaqueiro, Alcymar Monteiro, Leonardo e Zueirões do Forró. No palco 360°, Igor Ativado garantiu o espetáculo também nos intervalos.

Zé Luis Vaqueiro, que abriu os shows da noite, falou da alegria de retornar ao palco na Orla da Atalaia. “É o segundo ano que a gente se apresenta aqui. Estou bastante feliz e grato a Deus, pois muitos artistas queriam estar aqui onde a gente está. O São João de Sergipe é diferente, por onde a gente passa nas cidades, são grandes os elogios, muitos comentários positivos”, revelou o cantor.

Também retornando ao Arraiá do Povo, Alcymar Monteiro trouxe o melhor do forró tradicional para o público sergipano. “O Arraiá do Povo é do povo, realmente. Aqui o forró acontece, é uma festa da família, de paz, de todos. Quando venho para cá, chego com muita alegria, estar em Aracaju, em Sergipe, é como voltar para casa”, contou o ‘rei do forró’.

O casal Williames Barros, 46, e Tatiana Barros, 42, saiu de Santo Amaro das Brotas especialmente para assistir ao show de Alcymar. “É a primeira vez que estamos vindo ao Arraiá do Povo neste ano, está tudo bem-organizado, as atrações estão boas, mas viemos mais para ouvir os sucessos de Alcymar hoje”, afirmou o servidor público.

Pela primeira vez no palco do maior São João à beira-mar do Brasil, Leonardo ressaltou que os artistas da área têm falado sobre a alegria dos festejos de Sergipe. “Sergipe é um estado maravilhoso, que tenho um apreço muito grande. A gente, que é artista, comenta um com o outro, como está sendo lindo, com a multidão que nos espera aqui. E a gente canta com muito amor, muito carinho, como sempre fez. São 40 anos de carreira e a gente traz na bagagem grandes sucessos, é uma parte do São João mais romântica”, descreveu.

Nem a chuva que caiu no início da noite impediu Edlene Ferreira, 47, de chegar cedo para garantir um lugar na frente para ver seu ídolo: Leonardo. Ao lado do seu esposo Charles, Edlene enalteceu o evento do Estado. “É a primeira vez que venho ao show de Leonardo. As músicas dele, para mim, são todas perfeitas e o espaço aqui está ótimo, bem seguro”, disse.

Para encerrar à noite, a alegria da banda Zueirões do Forró garantiu que o público presente continuasse a festejar. “Hoje a gente teve a oportunidade de fechar o Arraiá do Povo, no nosso São João, com chave de ouro. Quero agradecer ao nosso governador Fábio Metidieri, que apoia os artistas sergipanos, os artistas da casa, coloca na grade e nos melhores horários”, destacou o vocalista Artur Luna. “É um privilégio tocar em um evento tão grandioso, em casa, é uma sensação maravilhosa”, acrescentou Roberta Oliveira.

Mais atrativos

Os festejos juninos realizados pelo Governo do Estado foram o motivo pelo qual os turistas de Salvador, Doralice Amorim e Abdon Silva, escolheram o período junino para as férias em Sergipe. “Chegamos dia 21, retornaremos para Salvador amanhã e iremos voltar dia 28”, explicou o oficial de Polícia Militar aposentado, Abdon.

Hospedados em um hotel na Orla da Atalaia, o casal elogiou a organização do evento. “É um evento muito tranquilo, que reúne muitas pessoas, mas garantindo organização, acessibilidade e segurança, com atrações de renome e valorização da cultura local também”, pontuou a professora baiana.

Durante o dia, os soteralopitanos aproveitaram para conhecer mais de Aracaju. “Fomos hoje no bairro Santo Antônio e já passeamos de catamarã, visitamos a Crôa do Goré e a Ilha dos Namorados; fizemos um City Tour pela cidade e fomos no Mercadão”, completou Doralice.

País do Forró

