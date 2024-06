Arraiá do Povo traz Jonas Esticados e P10 na programação desta sexta

Também se apresentam no Palco Rogério Dudu Moral e JM Puxado

A festa não para no Arraiá do Povo 2024. Nesta sexta-feira, 7, o evento que se destaca como o maior festejo junino de Sergipe traz uma programação imperdível na Orla da Atalaia. A partir das 19h, o Palco Rogério recebe o carisma de Dudu Moral, que abre a noite com seu estilo contagiante. Em seguida, às 21h, é a vez de JM Puxado se apresentar trazendo o melhor do forró, com influências modernas. A programação continua às 23h com P10, prometendo muita energia e interação com a plateia. Para fechar a noite, Jonas Esticado sobe ao palco às 1h, trazendo um repertório repleto de hits que não deixarão ninguém parado.

Na Vila do Forró a programação começa logo cedo, às 17h30, no Coreto da Eneva, com a apresentação de Geo Sants. Logo depois, às 19h30, Forró da Intimidade garante que o ritmo continue ao logo da noite.

No Barracão da Sergipe, a festa também será intensa. Chiquinho do Além Mar inicia as atividades às 19h, seguido pelo grupo Burundanga Percussivo – Aracaju, às 20h30. Lito Nascimento e Forró Paraxaxá mantêm a animação às 21h30 com seu forró tradicional. Encerrando a programação do Barracão, Tonho Baixinho sobe ao palco às 23h30, garantindo que ninguém vá embora sem dançar.

Programação Arraiá do Povo

19h – Dudu Moral

21h- P10

23h- JM Puxado

1h- Jonas Esticado

Programação Vila do Forró

Coreto

17h 30 –Geo Sants

19h30 – Forró da Intimidade

Barracão

19h – Chiquinho do Além Mar

20h30 – Burundanga Percussivo – Aracaju

21h30 – Lito Nascimento e Forró Paraxaxá

23h30 – Tonho Baixinho

ASN – Foto: Diego Souza