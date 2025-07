ARRASTA FÉ REUNIU MILHARES DE FIÉIS EM NOITE COM ATRAÇÕES CATÓLICAS NA ORLA DE ATALAIA, EM ARACAJU

Este sábado, 5, foi marcado por música, fé e emoção no segundo dia do Arrasta Fé, evento promovido pelo Governo de Sergipe, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Com uma proposta de unir religiosidade, cultura e arte, a primeira edição do festival reuniu 18 mil de pessoas diante do palco principal e do palco 360, em uma programação voltada à música cristã e à diversidade de manifestações religiosas.

A noite começou com o forró animado de William Sanfona, que levou ao público músicas autorais e versões de clássicos da música gospel em ritmo nordestino. O cantor celebrou a iniciativa. “Vim para rezar com o povo, buscar a graça de Deus. Muitas pessoas vieram em busca de cura, de superação, e o Arrasta Fé é essa porta de esperança”, declarou.

Logo após, a cantora Ana Clara Rocha emocionou o público com canções de louvor e testemunhos sobre sua caminhada espiritual. Ela celebrou a proposta do evento e destacou a força da fé. “Esse evento é uma graça e um momento extraordinário, a oportunidade de abençoar. Deus nos abençoa para que a gente possa ser essa luz que leva a Jesus. E abençoar as pessoas é fazer com que este lugar, que é tão maravilhoso, Aracaju, Sergipe, se torne ainda mais luz, paz e felicidade. Então, essa iniciativa está de parabéns e, com certeza, o Senhor está muito feliz com isso. Fazemos esse movimento de fé que se chama Exército de Deus, e esse movimento é a maravilha de poder levar a fé, a esperança e a certeza de que com Deus você pode vencer todas as coisas”, ressaltou.

O ponto alto da noite foi a apresentação do padre Alessandro Campos, que subiu ao palco com seu tradicional chapéu branco e celebrou a fé por meio da música sertaneja católica. Em sua primeira apresentação na capital sergipana, o artista demonstrou gratidão. “Estou muito feliz em estar pela primeira vez nesse evento, no primeiro Arrasta Fé, que é um grande evento. Estou impressionado com a quantidade de público. Já fiz vários shows na região, mas em Aracaju é a primeira vez. Então, estou muito feliz e agradecido ao nosso governador e a todos que colocaram meu nome na lista dos convidados”, afirmou.

Encerrando a noite, o diácono Rômulo levou uma mensagem de esperança e reconciliação em um show repleto de espiritualidade e participação do público. Aracajuano, ele destacou a emoção de participar da primeira edição do evento. “Vejo a mão de Deus e a inspiração do nosso governador ao pensar em todos. Na sexta-feira, com o evangélico, hoje católico, amanhã matriz africana , ele acertou em cheio. Me sinto honrado em representar o povo católico e ver essa diversidade. Somos um povo só, um povo de um Deus só”, frisou.

Durante os intervalos, o palco 360 ficou sob o comando do cantor sergipano Marcos Simões, que manteve o clima festivo com músicas e interações com a plateia. Ele também celebrou a oportunidade de participar. “É impressionante. Nunca vi tanta valorização das músicas cristãs como agora, e isso graças ao Governo do Estado. Grandes nomes da música e, também, artistas da casa no mesmo palco, falando do amor de Deus. Que venham outras edições. Antes mesmo de eu subir ao palco, já estava lotado. Embora digam que santo de casa não faz milagre, Deus usa até os da casa para realizar milagres. Hoje, Sergipe está papocando de graça com esse evento”, considerou.

Público celebra diversidade e espiritualidade

A atmosfera de paz, acolhimento e alegria foi um dos aspectos mais comentados por quem compareceu ao segundo dia do Arrasta Fé. A aposentada Denilza dos Santos Vieira, de 60 anos, revelou que decidiu ir ao evento após ver o cantor William Sanfona nas redes sociais. “Vim por curiosidade. Vi o William no Instagram e quis conhecer o trabalho dele. Também gosto das músicas católicas e gospel. Achei esse momento de fé muito importante”, afirmou, ao lado da amiga Selma.

A universitária Silvana Oliveira destacou a importância do evento para a inclusão e valorização da fé. “Achei uma ótima iniciativa do Governo. É um movimento que ajuda e inclui as pessoas nesse mês tão especial. Sou católica desde pequena e hoje foi um momento muito significativo pra mim”, contou.

O motorista de aplicativo Raimundo Soares, que compareceu ao evento com a esposa Laísa, e o filho Rian, de 8 anos, destacou o caráter inclusivo do Arrasta Fé. “Parabéns ao Governo do Estado. Acho que todas as pessoas devem estar incluídas. Muitas vezes, quem tem uma religião específica fica em casa, achando que não faz parte da festa, mas esse evento mostra que há espaço para todos. É uma festa de fé, independente da religião”, refletiu.

Entre os muitos fiéis presentes, Zilda Alves da Silva Santos destacou a emoção de ver o artista ao vivo. Ela integrou uma caravana com 40 pessoas do bairro Santos Dumont, em Aracaju, que foi ao evento especialmente para o show do padre Alessandro Campos. “Gosto do padre Alessandro, sempre assisto ele, e foi uma oportunidade de presenciar de perto o trabalho dele. Acho maravilhoso esse evento, a programação está muito boa”, completou.

O Arrasta Fé é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Banese.

Foto: Erick O’Hara