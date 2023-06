Arrastapé do 18 contagia multidão e impulsiona economia local

O Arrastapé do 18 chega a sua 13° edição com muita alegria e geração de renda, especialmente, para a população do bairro 18 do Forte, localizado na Zona Norte de Aracaju. Criada em 2008, a festa realizada pelo Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, com apoio do Governo Federal e Ministério do Turismo, é considerada a maior entre os festejos juninos de bairros do Estado. A programação desta primeira noite contou com os artistas Jonas Esticado, Matheus Fernandes, Solange Almeida e Avinne Vinny.

O líder comunitário do bairro 18 do Forte, Cristiano da Cruz Poconé, falou sobre a importância da realização desse tradicional evento e ressaltou o fortalecimento da economia local com a integração de moradores, desde a montagem do evento até as vendas individuais de ambulantes em frente às residências. “No evento, os pontos que a gente tem para vendas são as portas dos moradores, ele que negocia com a porta dele: ele vende ou aluga para alguém vender. A nossa organização é fazer o cadastro do vendedor e do dono da porta”, disse, ressaltando que a economia é movimentada duas semanas antes.

Enquanto a festa anima os forrozeiros, muitos moradores do bairro aproveitam o momento para fazer uma renda extra. É o caso de Maria Fagundes que trabalha com a família comercializando bebidas há seis anos e sempre fica na expectativa para o acontecimento do evento. “Eu tenho uma barraca de bebidas e durante o período de festa, cada um da família fica com seu isopor para ganhar uma renda extra”.

A família de Maria de Lourdes espera todos os anos por essa festa para vender salgados e bolos, assim como bebidas, a exemplo de refrigerantes e cervejas. Ela comercializa em frente a casa da sua mãe com a participação dos irmãos. “A gente trabalha em família para tirar uma rendinha a mais. O governador está de parabéns pela organização, a festa está linda”.

Além da comida e bebida, os moradores buscam outras alternativas para conseguir arrecadar dinheiro, a exemplo de transformar a frente do boteco em um belo camarote com vista privilegiada para o show. É o caso do ‘Boteco da Mamãe’, que há dois anos criou mais uma forma de obter mais rendimentos. “O boteco iniciou com meus irmãos, que chamam minha mãe de mamãe e os amigos deles começaram a chamar ela também de mamãe. Antes era bar dos amigos e acabou se tornando o ‘Boteco da Mamãe’. Já o camarote iniciou há dois anos. Essa festa é sempre esperada porque a gente se junta para transformar uma renda maior”, disse Laís Santos Gomes, filha da proprietária Laura dos Santos.

Shows

O primeiro cantor a subir ao palco animando a galera com seu forró eletrônico foi o cearense Jonas Esticado, que participa pela segunda vez do evento. Ele lançou uma música nesta sexta-feira, 9, intitulada de ‘Mande Um Sinal’ e disse que o público do Arrastapé do 18 será privilegiado em ouvir pela primeira vez a música ao vivo. “Eu já quero ouvir a galera cantando comigo, porque a turma daqui é atualizada”, disse, destacando que as canções ‘Investe em Mim’, ‘Com Amor Não Se Brinca’, entre outras estão no repertório.

Logo em seguida, o cantor Matheus Fernandes contagiou o público com as canções ‘Balanço da Rede’, ‘Coração Cachorro’, ‘Altas Loucurinhas’, ‘Baby Me Atende’ e ‘Lapada Nela’, que estão entre as 100 mais ouvidas do país. O vocalista destacou o sentimento de cantar para o público sergipano e elogiou o governador Fábio Mitidieri em ampliar o São João e transformá-lo no País do Forró. “Eu acho muito legal essa iniciativa, o forró é nossa cultura, é nossa raiz. Ver o governador fazer isso deixa muito feliz, porque demonstra a importância que ele dá a essa época, do nosso seguimento, da nossa cultura nordestina”.

Atração aguardada pelo público, a cantora Solange Almeida foi a terceira atração da noite. Ela cantou no Arraiá do Povo na semana passada e fez questão de elogiar o governo do Estado em aquecer ainda mais o São João sergipano. “Eu acho uma iniciativa maravilhosa, porque além da diversão, da cultura, ainda tem a geração de renda, porque as pessoas podem tirar um extra”.

E para finalizar a noite, o cantor Ávine Vinny subiu ao palco estreando a sua turnê de São João. Na oportunidade, ele também ressaltou a importância da valorização dos festejos juninos que o estado de Sergipe está promovendo. “Eu fico muito feliz, eu acho que a nossa cultura nordestina precisa ser realmente apoiada por nós mesmos e isso é que faz a diferença. Eu acho que o governo do Estado tem uma iniciativa bacana. Um abraço ao nosso governador”.

Público

A alagoana da cidade de Penedo, Nadja Santos, que tem uma filha residindo na capital sergipana, afirmou que participa pela segunda vez do Arrastapé do 18 e é sempre uma alegria. “A organização está excelente, bem como a programação. Eu vou curtir todas as bandas. A segurança também está de parabéns”.

O mercadólogo Raimundo Neto, do município de Itabaianinha, também elogiou a organização da festa e ficou impressionado com a estrutura ampliada deste ano, em comparação ao ano passado. “Ano passado foi algo reduzido, mas esse ano está de parabéns o governo. Eu vim curtir Jonas Esticado e estou gostando”, disse.

O psicólogo e secretário da Assistência Social de Graccho Cardoso, Rodrigo Oliveira, afirmou que essa é a quarta vez que frequenta o Arrastapé e elogiou a programação. “Eu confesso que hoje estou achando um momento mais tranquilo, alegre e feliz. Uma programação muito bacana e tem tudo para encerrar do mesmo jeito”.

Foto: André Moreira