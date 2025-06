ARRASTAPÉ DO 18 LEVA MULTIDÃO PARA CURTIR ATRAÇÕES NO MAIOR SÃO JOÃO DE BAIRRO DO ESTADO DE SERGIPE

Em mais um ano de realização, o Arrastapé do 18 soma 17 edições presenciais e uma virtual (durante a pandemia) e se consolida como o maior São João de bairro de Sergipe. Este ano, os moradores da zona Norte da capital começaram a festa na sexta-feira, 13, e encerraram a celebração do ciclo junino neste sábado, 14, ao som de Nineia Oliveira, Fogo na Saia, Solange Almeida e Mikael Santos.

O arrastapé foi bastante elogiado por suas atrações, mas sobretudo pela segurança. Viviane dos Santos Malta mora no bairro Santos Dumont, em Aracaju, e disse que é a segunda vez que vai ao Arrastapé da Baixa. Assim como em edição anterior, ela veio este ano para curtir Solange Almeida. “Sou fã. É tudo favorável: as atrações, a segurança, gosto muito”, revela. Sua amiga, a dona de casa Rose Santana, concorda com a tranquilidade da festa, mas esteve na Baixa este sábado papa curtir Fogo na Saia, segunda banda a subir no palco, às 22h. “Moro em Socorro. Para mim, a localização é perfeita. É a segunda vez que venho à Baixa e gostei. Ano passado, também viemos juntas, mas, este ano, vim ver Fogo na Saia. Acho tudo perfeito, desde os cantores até a segurança. É fácil de vir e voltar. É uma festa bem tranquila”, considera.

Jean Santos e Iêda Santos de Souza comentaran que também se produziram para prestigiar Solange Almeida. “Como moro no Bugio, para mim, é perfeito que a festa seja aqui. Gosto da programação da Orla, mas, como evito o deslocamento, prestigio mais as festas de bairro mesmo”, conta o rapaz. “Ano passado curti Zezo aqui na Baixa”, relembra.

A servidora pública aposentada Helena de Oliveira mora há mais de 40 anos na Baixa da Cachorrinha e disse que o bairro é muito tranquilo. Como ela acompanha a festa desde a primeira edição, classificou o atual evento como o maior de toda a história do Arrastapé. “Isso aqui cresceu muito. A gente está desde o início, desde que Fábio ainda era vereador de Aracaju. Ele fundou isso aqui com a gente. Hoje é essa festa imensa”, declara a mulher, que recebe a família todos os anos em sua casa. O seu filho, Cláudio de Oliveira, sempre a visita nessa época. “Todos os anos isso aqui não dá para ninguém. Colocamos mesas e cadeiras na calçada. Acompanhamos tudo. Nem precisa cercar, porque é tudo muito tranquilo e respeitoso. Vim por Mikael Santos e vou para a grade quando ele subir. Mesmo com chuva, vou ficar. Fábio conquistou a Baixa. O governador é muito querido por nós”, admite o eletricista.

Atrações

Depois de integrar a ‘Quinta Delas’ na última quinta-feira, 12, na Orla, Nineia Oliveira levou seu forró das antigas e de vaquejada para a Baixa da Cachorrinha neste sábado, 14. A artista falou do prestígio que sente pelo convite de fazer parte da programação. “Na Quinta das Mulheres, no Arraiá do Povo, foi uma noite maravilhosa e, hoje, não foi diferente. Meus amores curtiram aquele forró gostoso para dançar agarradinho, com um repertório que só Nineia Oliveira sabe fazer. Muito forró romântico, das antigas, e, claro, com o melhor da vaquejada e aquelas lambadas, que foi para ninguém fica parado”, declara a ex-vocalista da banda Caviar com Rapadura.

A dupla sergipana de Fogo na Saia logo subiu ao palco após Nineia, às 22h, e entregou uma noite romântica, como costuma fazer em seus shows. “Esta é a 17ª edição do Arrastapé do 18 e nós participamos de 13. Crescemos juntos, a banda cresceu ao lado deste evento. Fico muito feliz de ter estado aqui hoje. O repertório, como sempre, foi para homenagear os apaixonados”, informa Xande Melo. A vocalista Nanda Kaprity relembrou os momentos que a banda tem registrado no Arrastapé da Baixa. “Estar aqui é algo muito especial para nós. Tem 13 anos que fazemos parte deste evento. Hoje, reencontramos os nossos amigos do 18, da nossa amada Baixa da Cachorrinha. Tenho propriedade para falar porque sou apaixonada por esse bairro e é um dos shows mais esperados da Fogo na Saia em todo São João. Aqui, não estamos cantando para os nossos fãs, cantamos para os nossos amigos do 18”, frisa a cantora.

Com o atual trabalho ‘Sol João das Estrelas’, a baiana Solange Almeida foi a terceira a comandar a noite. A artista destacou a recorrência com que se apresenta em Sergipe, assiduidade que lhe rendeu os títulos de cidadã sergipana e aracajuana. “Há dois anos, ganhei o título de cidadã sergipana e aracajuana e, hoje, retorno com imensa alegria a Sergipe. Este ano não teve estilista sergipana assinando meu figurino, mas entregamos um show especial para vocês aqui na Baixa. É sempre bom retornar. Já deve ser o quinto ano que faço show aqui, com muita alegria”, contabiliza a cantora que, também, passou pelo palco do Arraiá do Povo, no ‘Quinta Delas’ do Arraiá do Povo, no dia 12.

Para encerrar a noite, Mikael Santos levou seu repertório de arrocha para o 18 do Forte, às 2h. O itabaianense está estourado nacionalmente e falou de alguns projetos para este ano, como gravar com o pernambucano Zé Vaqueiro. “Preparei um showzaço, foi minha primeira vez na Baixa da Cachorrinha e estou feliz demais. Para mim, é um sonho realizado e espero não ter decepcionado minha galera. Gostaria de adiantar que temos planos para depois do São João. Vamos lançar o projeto in Brega, além dos feats com Iguinho e Lulinha, Zé Vaqueiro, que estamos para lançar dia 20″, revela.

O Arrastapé do 18 é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, com patrocínio da Eneva, Iguá Sergipe e Maratá.

Foto: Diego Souza