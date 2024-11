ARTESÃOS E EMPREENDEDORES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA ARRECADARAM QUASE R$ 2,5 MI COM APOIO DO GOVERNO

O incentivo ao artesanato é uma prioridade do Governo do Estado, tornando-se parte de uma política pública de valorização cultural e fortalecimento econômico. Em todo evento que o Governo do Estado promove ou participa, há sempre um espaço destinado ao talento do sergipano. Com o incentivo do Estado, o segmento gerou uma comercialização que chega a quase R$ 1,6 milhão. Somado com a arrecadação dos empreendedores da economia solidária, que registou um resultado significativo de vendas este ano, passando de R$ 865 mil comercializados, o valor arrecadado é de quase R$ 2,5 milhões.

De acordo com o secretário Jorge Teles, o artesanato é uma forma de empreendedorismo que gera renda para muitas famílias sergipanas. “São pessoas que nunca tinham recebido tanta atenção do Governo do Estado, que agora investe em recursos e estrutura para apoiar os artesãos e permitir que outros sergipanos, além de pessoas de outros estados e países, conheçam novos talentos, a ancestralidade e a história dos nossos antepassados, refletidas nas peças artesanais”, destaca o gestor.

Os empreendedores da economia solidária também são contemplados com espaços de comercialização, nos quais predominam a culinária local em suas variadas vertentes, das comidas típicas aos doces e guloseimas. A diretora de Economia Solidária da Seteem, Elayne Araújo, que participa de conferências para discutir a área como mais uma política pública no estado, também comenta o que ainda é esperado para setor de agora em diante.

“A expectativa é fortalecimento ainda mais a economia solidária do Estado, aquecer a economia de forma geral, gerar oportunidade para aqueles empreendedores que não têm uma renda fixa, que dependem de eventos que o governo proporciona, sem cobrar nenhuma taxa de aluguel, água, luz permite que essas famílias possam ter um incremento financeiro para suas famílias e também para reinvestir naquilo que fazem e produzem e assim deem continuidade”, destaca a gestora.

São pessoas como a pequena empreendedora Maria Augusta de Oliveira, que começou vendendo trufas em caixa de isopor e hoje conta com as estruturas de eventos como a Vila da Criança, Vila do Forró e Vila da Páscoa, entre outros, para trabalhar. “Que venham mais oportunidades como essa de mostrar meu trabalho, de ter uma renda a mais. Milagre de Deus na minha vida, só tenho a agradecer tudo que está acontecendo”, disse a doceira.

Casa do Artesanato Sergipano

Este ano, em uma iniciativa inédita do Governo de Sergipe, o Artesanato Sergipano está presente na edição sergipana da CasaCor, maior evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo da América Latina que estará em funcionamento até o dia 8 de dezembro. Mais de 30 ambientes da mostra têm peças do artesanato sergipano, muitas são resultado de colaborações entre os artesãos com os profissionais do design, resultando em novas possibilidades de produção e refino técnico para o trabalho artesanal.

Na CasaCor também foi instalada a primeira Casa do Artesanato Sergipano, uma vitrine privilegiada para a criação artesanal local. Voltado para fomentar e profissionalizar o artesanato e seus profissionais, o projeto da Casa do Artesanato Sergipano será desenvolvido pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria Secretaria de Políticas para Mulheres, Fundação de Cultura Aperipê (Funcap) e Instituto Banese, dentro do programa Viva-SE. A iniciativa também conta com apoio de recursos captados por meio de emendas do senador Alessandro Vieira.

O Governo de Sergipe vai viabilizar oito espaços como esse, para comercialização de produtos artesanais, nas diferentes regiões do estado e, ao patrocinar a mostra de arquitetura, deu o pontapé na iniciativa. O modelo instalado na mostra em um contêiner é um dos três previstos na implementação do projeto, que prevê ainda a construção de uma casa máster em Aracaju.

Foto: Diego Souza