Artesãs de Divina Pastora promovem oficina de renda irlandesa

Atividade em celebração ao Dia da Sergipanidade acontece nesta sexta-feira, 25 de outubro, no Shopping Jardins em Aracaju

Compartilhar os saberes e fazeres é fundamental para manter as tradições e renovar a cultura de um povo, sem perder a sua identidade. Buscando transmitir técnicas centenárias com o público, artesãs da Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora (ASDEREN) realizam oficina gratuita nesta sexta-feira, 25 de outubro, no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A atividade em comemoração à Sergipanidade é voltada a artesãs e artesãos interessados em conhecer como é feita a renda reconhecida pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural do Brasil.

A oficina acontecerá das 14h às 17h no Espaço Cajucidade, próximo à loja Kalunga. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas antecipadamente, encaminhando mensagem pelo WhatsApp (79) 9 9191-1463. As vagas são limitadas.

A iniciativa integra a programação do Shopping Jardins em homenagem ao Dia da Sergipanidade. “Grande parte das pessoas que se deparam com a beleza da renda irlandesa questiona-se como essa preciosidade é feita. E agora, temos a oportunidade de compartilhar esse saber com o público em geral e também com jovens de Aracaju assistidos por nosso Instituto JCPM e artesãs do povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis”, destaca Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins.

Cultura sergipana em destaque

Ela ressalta também que a valorização da cultura sergipana está sempre presente nas ações realizadas pelo Shopping Jardins. Metade das músicas que integram a playlist da rádio mall é de artistas da cena sergipana e, nesta quinta-feira, 24 de outubro, toda a programação será ao som de músicos locais.

A riqueza cultural da nossa gente também está presente no Espaço Cajucidade, que acolhe exposições periódicas de obras de arte e diversas tipologias de artesanato e arte popular. Até o dia 31 de outubro, o local recebe a mostra “As Mulheres Rendadas pelas mãos de Altair Santo”.

A exposição celebra a moda autoral do estilista sergipano que valoriza a materialidade das roupas e as colaborações criativas e usa a renda irlandesa em suas criações. Além de diversos croquis e fotos de momentos importantes da carreira de Santo, o visitante tem a oportunidade de apreciar oito peças exclusivas criadas especialmente para o Brasil Eco Fashion Week (BEFW), o maior evento de moda sustentável da América Latina, realizado em dezembro de 2023, em São Paulo.

Beleza e sofisticação

Acredita-se que a renda irlandesa tenha surgido no Norte da Itália, entre os séculos XVI e XVII. Hoje, Sergipe é o maior produtor mundial desse tipo de renda de agulha, tendo o município de Divina Pastora como principal pólo.

Essa tipologia é caracterizada pelo uso do lacê, uma espécie de cordão sedoso. É produzida com linha e agulha, a partir de uma variada combinação de pontos que seguem o desenho feito em um papel grosso.

A renda feita pelas artesãs de Divina Pastora tem uma beleza singular e se diferencia das demais pelo uso do lacê sedoso e achatado.

Oficina de renda irlandesa

O quê? Em celebração ao Dia da Sergipana, rendeiras de Divina Pastora compartilham técnicas centenárias com artesãs e artesãos que desejam aprender a fazer renda irlandesa.

Quando? Sexta-feira, 24 de outubro, das 14h às 17h.

Onde? Espaço Cajucidade, próximo à loja Kalunga do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito, mediante reserva feita previamente pelo WhatsApp (79) (79) 9 9191-1463. Vagas limitadas.

