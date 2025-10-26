Artista circense morre após a corda que sustentava o equipamento se romper e cair  picadeiro em Cumbe

Uma tragédia marcou a noite deste sábado (25) no município de Cumbe, em Sergipe. Durante uma apresentação do Circo São Geraldo, uma artista circense sofreu um grave acidente após a corda que sustentava o equipamento aéreo se romper, fazendo com que ela caísse no picadeiro diante do público.

Segundo informações, ela foi socorrida imediatamente pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital Regional de Glória, mas não resistiu aos ferimentos.

Por Genison Balbino

Foto ASN