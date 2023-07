Artista popular Véio apresenta a mostra ‘Poetizando a Madeira’ em Aracaju

Véio apresenta a mostra ‘Poetizando a Madeira’ em Aracaju

Mais de 20 obras do consagrado artista sergipano estão em exposição no Shopping Jardins

Integrando a programação do projeto ‘Cajucidade’, o Shopping Jardins brinda o público com o universo criativo de Cícero Alves dos Santos, mais conhecido como Véio. A mostra ‘Poetizando a Madeira’ está em cartaz próximo à loja Kalunga e reúne mais de 20 esculturas em madeira, com destaque para as séries ‘Palhaços’, ‘Os “cão” do Meu Inferno’ e a obra ‘O Outro Assombrado’. O acesso é gratuito.

Aos 76 anos, o artista de Nossa Senhora da Glória tem obras expostas em diferentes cantos do Brasil e do mundo, como na Fondation Cartier em Paris, na França, no Museu do Folclore Edison Carneiro e na Galeria Pé-de-boi no Rio de Janeiro (RJ), na Galeria Estação em São Paulo (SP) e no Museu do Homem do Nordeste em Recife (PE), além do Memorial de Sergipe e do Museu da Gente Sergipana em Aracaju e do Museu do Sertão em Feira Nova, onde fica o seu ateliê.

Quem passa pela BR 206, no sertão sergipano, logo se impressiona com as esculturas expostas na frente de seu sítio-ateliê-museu. Todas as peças são feitas a partir da madeira morta encontrada na região. “Criar para mim é dar vida às madeiras mortas porque a arte também é vida e, criando, eu renasço todo dia”, afirma Véio, um dos mais destacados representantes da arte popular brasileira.

A mostra ‘Véio, Poetizando a Madeira’ tem curadoria de Julia Katiene Santos e o público de todas as idades tem a oportunidade de apreciá-la durante todo o horário de funcionamento do shopping – de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Cajucidade

A arte popular de Véio divide espaço com painel assinado pelo artista urbano Korea.jpz e a escultura de caju gigante pintada por Fábio Sampaio. As criações expressam a ‘cajucidade’ que habita em cada um dos artistas e convidam os visitantes a valorizarem o privilégio que é viver em Sergipe. O projeto realizado em parceria com Fábio Sampaio, criador do termo ‘cajucidade’, foi iniciado no mês de março, em homenagem ao aniversário de Aracaju, e, desde então, já acolheu criações de Lucas Lemos, Aimée, Nogueira, Alysson Oliveira, Amanda Lima, José Bento, Laisson Macedo, Andresson Dias e Jorge Luiz.

‘Poetizando a Madeira’

O quê? Projeto Cajucidade apresenta exposição com obras do artista popular Véio, além de painel do artista urbano Korea.jpz e escultura gigante de caju de Fábio Sampaio.

Quando? Segunda a sábado, das 9h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 21h.

Onde? Próximo à loja Kalunga do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação