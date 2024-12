Robson D’Fran faz sucesso com sua decoração natalina em Estância e Santa Luzia do Itanhy

O artista plástico e decorador estanciano, Robson D’fran, tem recebido muitos elogios pelo seu trabalho de decoração natalina nas cidades de Estância e de Santa Luzia do Itanhy.

Robson é um talentoso profissional muito bem requisitado pelas prefeituras e também por empresas privadas para atuar com sua decoração em qualquer ocasião festiva.

Nas festividades de Carnaval, São João e Natal, o artista desponta com sua criatividade e enfeita as cidades por onde é contratado com muito esmero e dedicação.

A ornamentação do “Natal de Luz de Estância e de Santa Luzia do Itanhy”, o estanciano Robson de D’fran é o autor dessa beleza de decoração.

No último dia 13, a cidade de Estância deu início à sua programação natalina com o lançamento da iluminação especial que transformou as principais praças em cenários mágicos, onde cultura, arte e religiosidade se encontram.

Da Praça Barão do Rio Branco até a Praça Orlando Gomes, na cidade de Estância, o trabalho dedicado de Robson D’fran, arrancou os aplausos dos estancianos como também dos turistas.

A decoração natalina envolveu milhares de mini lâmpadas, reúne personagens e elementos que remetem à cultura da natividade, enfeitando locais icônicos como o antigo “Jardim Velho” e as três etapas da Praça Barão do Rio Branco. As praças tornaram-se palcos para um congraçamento social que atrai famílias, jovens e idosos, todos unidos pelo espírito natalino e pela esperança de um ano novo repleto de realizações.

Por Magno de Jesus