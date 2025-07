ARTISTAS DA NOVA GERAÇÃO SERGIPANA MOVIMENTAM A TEMPORADA DE FORRÓ NO COMPLEXO CULTURAL GONZAGÃO

O forró tradicional ganhou novas cores e batidas neste domingo (13), no Complexo Cultural Gonzagão, durante mais uma noite da Temporada de Forró. O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e segue até o fim do mês com programação gratuita às sextas, sábados e domingos.

A terceira noite da temporada teve como destaque artistas da nova geração, que vêm conquistando espaço e público com propostas que dialogam com as raízes do forró e, ao mesmo tempo, trazem uma linguagem contemporânea e cheia de personalidade. Subiram ao palco Balança Eu, Ray Lucca e Ygor Ranieri, nomes que simbolizam o futuro do gênero musical mais amado do Nordeste.

Com repertórios que transitam entre o forró tradicional, o piseiro e o arrocha, os artistas mostraram que tradição e inovação podem caminhar juntas. A proposta da noite reforçou o papel do Gonzagão como palco aberto para a diversidade artística e como espaço de valorização de talentos sergipanos, sejam eles veteranos ou iniciantes.

A banda Balança Eu foi a responsável por abrir a terceira noite da Temporada de Forró do Gonzagão, levando ao palco uma apresentação cheia de energia e identidade. Comandada pelos cantores Alberto Marcelino e Lenynha Teles, a banda mostrou que o forró pode dialogar com as novas gerações sem perder suas raízes.

Pela primeira vez no Gonzagão, Lenynha se disse encantada com a receptividade do público e com a oportunidade de se apresentar em um espaço tão simbólico para a cultura nordestina. “É emocionante estar aqui, levando um forró com uma pegada mais jovem, mas sempre com muito respeito à tradição”, destacou.

Já Alberto reforçou a importância de manter vivo o legado deixado por grandes nomes do gênero. “Luiz Gonzaga nos deixou uma herança poderosa. Cada vez que subimos no palco levamos esse compromisso de continuar espalhando o forró com amor e autenticidade”, ressaltou.

Com apenas 19 anos, Ray Lucca foi uma das atrações da noite e animou o público com um repertório recheado de sucessos. Para o jovem cantor, subir ao palco do Gonzagão foi uma experiência marcante. Ele destacou a emoção de se apresentar em um espaço tão tradicional e importante para a cultura sergipana, e celebrou a oportunidade de levar o arrocha, estilo que vem crescendo no estado, a um público diverso.“É um privilégio cantar aqui. Estar nesse palco, com esse público, é uma injeção de ânimo e um incentivo enorme para continuar acreditando na nossa música e no nosso trabalho”, afirmou.

Quem encerrou a noite foi Ygor Ranieri, levando ao palco do Gonzagão um show animado e repleto de sucessos. O cantor destacou a importância de ocupar espaços como esse, que valorizam a cultura e ampliam as possibilidades para os artistas locais. Para ele, estar no Gonzagão é uma oportunidade de encontro com diferentes públicos e uma chance de fortalecer a cena musical sergipana.

“É preciso que os artistas se renovem o tempo todo e abracem essa diversidade que o forró, tanto tradicional, quanto o eletrônico permite. Reunir pessoas de várias idades, estilos e histórias em um mesmo show é o que mais me motiva. O Gonzagão é o lugar ideal para isso acontecer”, afirmou Ygor.

Encantamento geral

O público mais uma vez marcou presença e lotou o espaço, reafirmando o sucesso da Temporada de Forró e a importância do Complexo Cultural Gonzagão como centro de celebração da cultura popular. Além dos shows, o ambiente segue oferecendo experiências completas, com praça de alimentação, decoração temática, painéis instagramáveis e muito clima junino.

A comerciante Jennifer Fontes aproveitou o domingo no Gonzagão e destacou o quanto ficou animada com o talento da nova geração de artistas. Para ela, a presença de nomes mais jovens no palco ajuda a manter viva a tradição nordestina ao mesmo tempo em que amplia o alcance do forró. “Essa nova geração está levando a nossa cultura para o topo e fazendo com que ela chegue cada vez mais longe. É uma forma também de atrair um público mais jovem para curtir uma festa tão tradicional”, afirmou.

O casal Maria da Glória e Antônio Fonseca fez questão de aproveitar mais uma noite da Temporada de Forró e comemorou a revitalização do espaço. Ambos celebraram a chegada de novos artistas ao palco e destacaram a importância dessa renovação para manter viva a tradição.“O novo é desafiador, mas ele precisa existir. Quando os mais jovens assumem o legado com respeito e autenticidade a nossa cultura se fortalece”, pontuou Maria.

Para a guia de turismo Kelly Nascimento, a presença de novos artistas nos festejos é fundamental para fortalecer e expandir a cultura nordestina. “É muito bonito ver essa nova geração ocupando o palco e levando o forró para outros públicos. Isso amplia o alcance da nossa cultura e garante que ela continue viva. Esse é o verdadeiro encantamento da festa: o encontro de gerações, onde o tradicional e o novo caminham juntos”, destacou.

Realização

A Temporada de Forró do Gonzagão é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento e Maratá.

Foto: Julia Rodrigues