Artistas sergipanos encantam sergipanos e turistas na Vila do Forró

A Vila do Forró segue movimentando as noites da Orla de Atalaia, em Aracaju e conquistando visitantes com uma programação diversificada que valoriza os talentos sergipanos. Promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), a iniciativa segue até o dia 27 de julho, reunindo atrações para todas as idades em um espaço que celebra a cultura nordestina.

No Teatro da Vila, a plateia se diverte com o espetáculo ‘As Aventuras Juninas do Sítio do Picapau Amarelo’, que mistura teatro popular e referências culturais brasileiras em uma encenação repleta de humor e tradição. O palco se transforma em um convite à imaginação e ao resgate das festas juninas do interior.

O ator Caio Fonseca, de 17 anos, ressaltou a importância do espaço para a classe artística sergipana e afirmou que iniciativas como essa ajudam a fortalecer toda a cadeia cultural do estado. Para o jovem, o Teatro da Vila representa mais do que um palco para espetáculos, é também um incentivo à economia criativa, beneficiando profissionais como maquiadores, costureiras e produtores. “O teatro movimenta muita gente. Não é só quem está em cena. Tem todo um time por trás, e essa estrutura aqui na Vila é uma grande oportunidade para todos nós”, contou.

A estudante Sabrina Vieira também marcou presença no teatro e destacou o quanto iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer a cultura local. Filha de artistas, ela disse que conhece bem os desafios enfrentados por quem vive da arte em Sergipe. Por isso, vê com entusiasmo os espaços que abrem portas para talentos da terra. “A gente sabe o quanto é difícil se manter na cultura, então ver esse reconhecimento é fantástico. É um incentivo enorme para quem batalha todos os dias pela arte”, avaliou.

Encantamento geral

No Coreto, o forró pé de serra embala o público ao som da banda Donna Flora, trazendo ao palco um repertório que preserva as raízes do ritmo nordestino e cria um ambiente perfeito para quem busca reviver o autêntico arrasta-pé.

Karina Brabec, vocalista do grupo, celebrou a oportunidade, e ressaltou a importância de espaços como a Vila do Forró para que os artistas sergipanos possam mostrar seu trabalho. Ela comentou que, especialmente para as mulheres, o caminho na cena cultural não é simples, mas iniciativas como a do Governo do Estado ajudam a abrir portas e fortalecem a caminhada artística. “Ter um incentivo assim dá um ânimo a mais. É um reconhecimento que faz toda diferença pra gente seguir em frente”, frisou.

Flora Brabec, mãe de Karina e inspiração para o nome da banda, também fez questão de destacar o valor do reconhecimento. Ela demonstrou felicidade por ver os próprios artistas da terra ganhando espaço em um ambiente pensado para o público sergipano. A artesã acredita que a arte é um campo amplo, que abre portas e movimenta diversas áreas, e ter um espaço dedicado a isso é algo grandioso. “É maravilhoso quando a gente vê a nossa cultura sendo valorizada dentro da nossa própria casa. Isso gera oportunidades e fortalece toda uma cadeia criativa”, sublinhou.

Já no Barracão, a animação ficou por conta da Banda Geração do Forró, que agitou o público com um repertório contagiante. O espaço, dedicado aos grandes shows da programação, segue sendo um dos pontos mais procurados da Vila e reúne visitantes locais e turistas em torno da música, da dança e das tradições juninas.

Santana Baião da Penha, que se apresentou ao lado da Banda Geração do Forró no Barracão da Sergipe, destacou a alegria de fazer parte da programação da Vila do Forró. Para ele, é uma verdadeira celebração chegar ao espaço e encontrar tantos artistas sergipanos mostrando suas múltiplas expressões culturais, seja no teatro, na música ou na dança. “É maravilhoso ver essa casa cheia de talentos da terra, cada um levando um pedacinho da nossa cultura para o público. A Vila do Forró é esse espaço onde todos têm voz e vez, e onde a cultura pulsa forte”, expressou, reforçando a importância de valorizar quem faz arte em Sergipe.

Direto de São Paulo, o servidor público Marcelo Viana ficou impressionado com o que encontrou no País do Forró. Ele disse que se encantou com a energia, a beleza do espaço e a alegria do povo. Para ele, a experiência superou todas as expectativas. “Aqui é uma maravilha. Tudo do bom e do melhor! Não tem como não se apaixonar”, afirmou Marcelo, que aproveitou para curtir a festa e conhecer mais da cultura nordestina.

País do Forró

A Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Julia Rodrigues