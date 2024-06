ARTISTAS SERGIPANOS SÃO MAIORIA NOS FESTEJOS JUNINOS; MAIS DE 300 ATRAÇÕES LOCAIS FAZEM PARTE DA PROGRAMAÇÃO

No ‘país do forró’, a maior parte das vozes que ecoará nos 60 dias do maior festejo junino do estado tem sotaque sergipano. No Arraiá do Povo, das 94 atrações que subirão ao palco, 40 são sergipanas, o que representa mais de 42%. A representatividade acontece também no Arrastapé do 18: dos sete shows que acontecerão nas duas noites do evento, quatro serão conduzidos por artistas da terra, o que corresponde a 57%.

O protagonismo dos sergipanos é ainda mais expressivo na programação da Vila do Forró. Os 60 dias de festa, de 1º de junho a 30 de julho, serão conduzidos quase na totalidade por forrozeiros, trios pé de serra, grupos folclóricos, sanfoneiros e quadrilhas locais. O destaque das ‘pratas da casa’ também é uma realidade na ‘Segundona do Turista’, na tradicional Rua São João.

A participação dos artistas locais na animação dos festejos reflete a preocupação da gestão estadual com a valorização da cultura do estado. Quando somados, todos os eventos juninos realizados pela gestão estadual neste ano contam com a participação de mais de 300 atrações sergipanas, enquanto em 2023 foram aproximadamente 200, o que corresponde a um aumento de cerca de 50%.

Terça do Arrocha

Outro ponto para o qual o presidente da Funcap chamou a atenção foi uma das novidades na programação do Arraiá do Povo, que este ano contará com um dia exclusivamente dedicado ao gênero musical ‘Arrocha’. “Estamos incrementando com a ‘Terça do Arrocha’, por Sergipe ser um verdadeiro celeiro desse gênero musical que faz tanto sucesso no estado. Mais que isso: temos grandes nomes sergipanos no cenário do Arrocha, então não poderíamos deixar de dar esse espaço a eles”, concluiu.

Um desses nomes é Nadson ‘O Ferinha’, natural de Tobias Barreto, no centro-sul sergipano, que tem ganhado cada vez mais destaque na música. “É gratificante ver que eles estão de olho nos artistas da terra. Já que aqui no Nordeste é uma tradição muito forte, quem ganha é o povo, em poder viver os festejos juninos com segurança e diversão para a família. Além de dar visibilidade aos artistas da terra, movimenta a economia local”, colocou o cantor. E, segundo ele, o público pode esperar o melhor do seu show no Arraiá do Povo. “Além da tradicional sofrência que tem meu coração e é a minha praia, aguardem um repertório especial para poder curtir muito este São João”, acrescentou.

Foto: Diego Souza