Artistas visuais celebram sucesso do Salão de Artes Vesta Viana no 40º Fasc

Ao longo dos quatro dias do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), moradores e visitantes de diversas partes do país tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho de 15 artistas visuais sergipanos que integram a exposição do Salão de Artes Vesta Viana. Além da visibilidade proporcionada pelo espaço, a iniciativa fortaleceu a geração de renda dos participantes por meio da Lojinha de Artes, onde obras e produtos autorais puderam ser adquiridos pelo público.

Neste ano, participaram da mostra coletiva os artistas Lucas Tsuru, Allan Lusttosa, Ana Marinho, Loan Gois, Sara Cardoso, Calunga, Wendell Campos, Daniele Almeida, Fael Rocha, Turví, Luiza Vidal, Laize Rosendo, Mirella Souza, Michel de Oliveira e Thiago Quintino.

Para a coordenadora do Salão, Laís Santos, o espaço cumpre um papel simbólico e formativo dentro do festival. “O Salão Vesta Viana preserva uma memória muito importante da cidade e, ao mesmo tempo, abre espaço para que novas linguagens e novos artistas possam dialogar com esse legado”, destaca. Ela acrescenta que a edição deste ano evidencia a potência da produção sergipana. “Temos artistas emergentes, nomes consolidados e diferentes técnicas dialogando no mesmo ambiente, o que enriquece muito a experiência do público.”

Entre os expositores, a participação também marca trajetórias pessoais. Fael Rocha relata a emoção de estrear no Salão: “É o primeiro ano que estou expondo aqui. É muito empolgante. Eu já tinha vindo outras vezes como aluno de artes, então essa ligação da universidade com a exposição é muito satisfatória para nós. Ver que existem ambientes para a gente ocupar, para expor nossas obras, é muito interessante. O que me deu mais coragem foi ver outros novos artistas que, assim como eu, estão tendo essa visibilidade. Ter essa segurança de que há um espaço para a gente divulgar nosso trabalho e iniciar dessa forma é bem bacana.”

Laize Rosendo, que participa pelo terceiro ano, reforça a importância do espaço tanto para a exposição quanto para a comercialização das obras. “A iniciativa da lojinha é incrível porque conseguimos mostrar o trabalho que desenvolvemos e também o outro lado da arte. Aqui, por exemplo, faço acessórios. Além dos acessórios, há as artes plásticas no geral. É uma forma de dar mais visibilidade a todas essas frentes e movimentar a economia, valorizando ainda mais os artistas da terra.”

Sobre o Fasc

O Festival de Artes de São Cristóvão consolidou-se desde a década de 1970 como um dos maiores encontros culturais do Nordeste, reunindo artistas locais e de diversas partes do país em múltiplas linguagens artísticas. Após um intervalo em 2005, o evento retornou em 2017, reafirmando o papel de São Cristóvão como um importante polo de produção e difusão cultural no Brasil.

Com palcos espalhados pelo Centro Histórico e também em diferentes bairros, o Fasc oferece uma vivência completa, que integra música, teatro, dança, literatura, artes visuais, cinema e outras expressões, celebrando a riqueza cultural da quarta cidade mais antiga do país.

O Fasc é apresentado pelo Ministério da Cultura, com realização da Prefeitura de São Cristóvão, por intermédio da Fundação Municipal do Patrimônio e da Cultura João Bebe Água (Fumpac) e do Encontro Sancristovense de Cultura Popular e Outras Artes (ESCOA); Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Governo do Brasil. O Festival conta ainda com patrocínio da CELI, Banco do Nordeste, Iguá Sergipe, Ecoparque Sergipe e CAIXA. O apoio fica por conta da SE – Sistema Engenharia, Colortex Tintas, Unir Locações e Serviços e Vitória Transportes.

Foto: Yago de Andrade