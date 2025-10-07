Aruana se consolida como polo imobiliário e atrai novos investimentos em Aracaju

Laredo Urbanizadora foi pioneira na implantação de condomínios de alto padrão e impulsionou transformação urbanística da zona sul da capital

A zona sul de Aracaju se transformou, nas últimas décadas, na principal frente de expansão da capital sergipana. Entre os bairros que mais se destacam nesse processo está a Aruana, hoje considerada uma das áreas mais valorizadas da cidade. O que antes eram extensas fazendas de coco e pequenas propriedades deu lugar a um novo modelo de urbanização, marcado pela chegada de condomínios horizontais planejados, infraestrutura de lazer, segurança e crescente oferta de serviços.

O ponto de virada aconteceu no fim da década de 1990, com a implantação dos primeiros condomínios fechados de alto padrão. À frente desse movimento esteve a Laredo Urbanizadora, responsável por projetos que mudaram a paisagem local, como os condomínios Melício Machado, Guilhermino Rezende e Maria Rezende Machado. A iniciativa inaugurou um novo padrão de moradia em Aracaju e abriu caminho para uma onda de investimentos imobiliários que não para de crescer.

Segundo o diretor executivo da Lares Imobiliária, Melício Vasconcelos Machado, a transformação da Aruana é fruto de uma combinação entre visão urbanística e planejamento estratégico. “Até então era uma região praticamente inabitada. A partir dos primeiros condomínios, a população começou a ocupar o espaço, o que possibilitou o surgimento de comércio, escolas, farmácias e toda a estrutura de serviços que consolidou o bairro”, afirma.

Atualmente, a diversidade de empreendimentos imobiliários na região atende diferentes perfis, de residenciais populares a lançamentos sofisticados à beira-mar, como o Maraú Mar Residence. Para Machado, a Laredo foi decisiva na consolidação desse novo cenário. “A empresa foi pioneira na qualidade dos equipamentos, na especificação técnica e na sofisticação dos projetos, em um nível que poucas capitais do país apresentam”, destaca.

Valorização contínua

O processo de crescimento da Aruana também é impulsionado por investimentos públicos em infraestrutura, incluindo obras de drenagem, pavimentação, urbanização de praças e a futura inauguração do Shopping Praia Sul. Com mais de 200 operações confirmadas e previsão de gerar cerca de três mil empregos, o centro comercial deve reforçar ainda mais o papel do bairro como motor econômico da capital.

Para Machado, o novo empreendimento é símbolo de uma trajetória construída há mais de duas décadas. “O shopping vem coroar uma aposta feita há mais de 20 anos. É um indicador de que a Aruana é hoje uma região consolidada urbanisticamente, mas que ainda tem grande potencial de valorização. Quando olhamos para Aracaju e para a região metropolitana, a zona sul é a única frente real de expansão”, avalia.

O executivo destaca ainda o fator pioneirismo como peça-chave no processo de transformação. “Houve planejamento, mas também coragem da Laredo ao investir em uma região que, há mais de 25 anos, não oferecia sinais claros do que viria a se tornar. Foi uma decisão estratégica que ajudou a escrever uma das histórias mais relevantes do mercado imobiliário sergipano”, conclui.

Texto e foto NV Assessoria