As atrações gratuitas acontecem nas praças de alimentação do RioMar Aracaju

Rancho Indoor apresenta shows com Rojão Diferente, Danielzinho, Igor Ativado e Jeanne e Dedé

Dentro das atrações programadas para a diversão dos forrozeiros de plantão, as praças de alimentação do RioMar Aracaju oferecem shows com diversos nomes do cenário musical da terrinha. As apresentações irão acontecer de 13 a 16 de junho, ao som do autêntico forró, para reviver os grandes sucessos e ariar a fivela, nas duas estações gastronômicas.

A programação será aberta pela Rojão Diferente, uma das mais expressivas bandas sergipanas, que promete animar a Praça de Alimentação Mar, no dia 13, com um repertório autoral que relembra os tempos áureos do forró eletrônico.

Na quarta-feira, dia 14, a Praça de Alimentação Rio recebe Danielzinho, o Kaceteiro do Forró. No repertório do cantor e compositor, vão estar presentes sucessos como Vaquejada do Amor, Puxa Encolhe, Reggae in Roça, Beijo Bom, entre tantos outros hits que fazem parte da trajetória artística do sergipano.

Igor Ativado é a atração da quinta, dia 15, na Praça de Alimentação Mar. Conhecido no cenário musical sergipano por sua performance carismática, o cantor promete agitar e balançar o Rancho com os sucessos Love sem pause, Olho no olho, Ouvidinho, Termina comigo antes, Tchuco tchuco, dentre outras.

Finalizando as noites animadas do Rancho Indoor, na sexta-feira, 16 de junho, a dupla Jeanne Lins e Dedé Brasil, trazem para o palco da Praça de Alimentação Rio, o melhor do forró das antigas. Juntos, desde os tempos da banda Forró Brasil, a dupla, que arrasta uma legião de fãs, vai brindar o público com um forró pra ninguém ficar parado.

Além dos shows, todos os dias, o Rancho Indoor também será palco para a transmissão do programa Canal Elétrico, apresentado por Fabiano Oliveira e transmitido pela TV Atalaia, afiliada da Record. As apresentações iniciam sempre às 19h e o acesso é gratuito. Uma programação livre para a diversão de toda família.

Serviço

O quê? Rancho Indoor, com apresentação de shows de forró.

Quando? Dias 13, 14, 15 e 16 de junho

Onde? Praça de Alimentação Mar (dia 13) – Rojão Diferente l Praça de Alimentação Rio (dia 14) – Danielzinho l Praça de Alimentação Mar (dia 15) – Igor Ativado l Praça de Alimentação Rio (dia 16) – Jeanny Lins e Dedé Brasil

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação