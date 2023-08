Ascamai e Petrobras entregam vale gás para 35 famílias em Maruim

A Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba (Ascamai) e a Petrobras realizaram a entrega de vale gás no povoado São Vicente, município de Maruim, na última sexta-feira, dia 28. A ação faz parte da iniciativa Petrobras de Doação de Gás de Cozinha 2022 e já beneficiou cerca de 500 famílias em Indiaroba, Estância, Barra dos Coqueiros, Japaratuba, Pirambu, Divina Pastora, Carmópolis e Maruim.

Os critérios para recebimento do vale gás de cozinha foram estabelecidos pela Petrobras, indicando que são beneficiárias da iniciativa pessoas em situação de vulnerabilidade social, moradoras de comunidades nas proximidades das nossas áreas operacionais e participantes de projetos socioambientais desenvolvidos por instituições sem fins lucrativos parceiras da instituição.

De acordo com a coordenadora do Programa GLP pela Ascamai, Conceição Souza Mendonça, que acompanhou as tratativas da iniciativa e da entrega, o programa surgiu em razão da pandemia da Covid-19, como parte da responsabilidade social da Petrobras com a população sergipana.

“Nós realizamos quatro entregas a 558 famílias, porém, 35 famílias não foram buscar ao longo dessas entregas e nós realizamos uma busca ativa junto à secretaria de assistência de Maruim, com a ajuda da mobilizadora local e do cadastro no CadÚnico, para chegar a essas famílias que já estão com seus botijões em suas casas”, afirmou.

Público beneficiado

Como citado anteriormente pela assistente social do Projeto, o público beneficiado pela iniciativa é de pessoas de baixa renda cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e outras instituições que realizam campanhas de arrecadação de alimentos das comunidades e municípios participantes da ação.

Para a mobilizadora e líder comunitária do povoado São Vicente, Cristiane Carine Teles, a iniciativa é de extrema importância, visto que “nem todas as pessoas conseguem pagar para obter botijão de gás, tem muita gente na comunidade que está cozinhando na lenha porque não tem condições, então, chegaram em boa hora para auxiliar as famílias do povoado que tanto precisam”, disse.

Dona Maria de Fátima da Conceição aproveitou a oportunidade para agradecer ao Projeto e destacar a importância das instituições olharem para as comunidades em situação de vulnerabilidade social. “Eu nem tenho como agradecer tamanha bondade. Meu botijão já estava seco e aqui tem muita gente que precisa também. Nós vivemos da roça, da feira, e precisamos muito desse auxílio. Tudo que chega para nós é de bom grado, obrigada por olhar para o nosso povoado e para a nossa comunidade”, concluiu, emocionada.

Projeto Rede Solidária de Mulheres