Asfalto cede e forma cratera na rodovia SE-200 próximo ao acesso do Povoado São Vicente, no município de  Propriá

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) confirmou na manhã desta segunda-feira (22), que uma cratera se abriu após um trecho da rodovia SE-200 ceder, próximo ao acesso do Povoado São Vicente, no município de Propriá e, por conta disso, o trecho está interditado.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, chove muito na região e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito está no local sinalizando a via e orientando o trânsito.

A Defesa Civil Estadual emitiu alerta de chuvas intensas válido até esta terça (23).

Foto: Rômulo Fotógrafo/Ascom Propriá