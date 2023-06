Assembleia unificada de servidores de Aracaju na porta da Câmara Municipal nesta terça

Assembleia geral unificada dos servidores públicos do município de Aracaju está marcada para acontecer às 7h30 da manhã desta terça-feira, dia 20 de junho, em frente à Câmara Municipal de Aracaju, no Centro da cidade.

Estão convocados para a assembleia geral unificada empregados da administração direta de Aracaju, psicólogos, agentes de trânsito, professores, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde, educadores sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, odontólogos, fonoaudiólogos, servidores públicos municipais no geral.

A assembleia geral unificada vai discutir e deliberar sobre os pontos:

* IPES Saúde;

* Discussão sobre os Projetos de Lei (PL’s) apresentados à Câmara Municipal de Aracaju pela Gestão da Prefeitura Municipal de Aracaju;

* O que ocorrer.

Desde a semana passada, lideranças sindicais dos trabalhadores da Prefeitura de Aracaju estão se reunindo com vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, com a Gestão Municipal para discutir a pauta do reajuste salarial, cumprimento dos Pisos e distorções salariais.

Após 7 anos de desvalorização salarial dos servidores públicos municipais de Aracaju, causou revolta entre as trabalhadoras e trabalhadores o anúncio do prefeito Edvaldo Nogueira de que irá cortar gratificações e conceder 7,5% de reposição salarial para todas as categorias gerando um saldo negativo para parte dos servidores municipais.

Os agentes de trânsito de Aracaju também participarão do protesto. A semana passada foi marcada por paralisações da categoria, negociação e estudo de propostas da Prefeitura virando a madrugada. No entanto, o prefeito de Aracaju se manteve inflexível impondo o fim da desvinculação das gratificações por titulação e gratificação por tempo integral. Assim, a categoria que já espera há 10 anos por um Plano de Carreira rejeitou a proposta da Prefeitura e estará no protesto desta terça-feira.

Por Iracema Corso