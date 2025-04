Assinada ordem de serviço para reforma  da praça Alameda das Árvores, no Eduardo Gomes

Com emenda do deputado estadual Paulo Júnior (PV), a praça Alameda das Árvores, no Eduardo Gomes, será reformada. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira, 10, pelo prefeito de São Cristóvão, Júlio Júnior.

O espaço contará com área de convivência, bancos, iluminação moderna e paisagismo, promovendo mais segurança, bem-estar e um ponto de encontro para famílias, crianças e idosos. A praça também vai contribuir para o fortalecimento dos vínculos comunitários e a valorização do bairro.

Durante a assinatura, Paulo Júnior destacou a importância do investimento. “Essa é uma demanda antiga dos moradores do Eduardo Gomes, e fico muito feliz em poder contribuir diretamente com essa conquista. Nosso mandato tem o compromisso de ouvir a população e buscar soluções que melhorem o dia a dia das pessoas. Parabenizo Júlio pelos cem dias de gestão dessa administração que tem dado continuidade aos avanços iniciados em 2017”, afirmou.

O prefeito também celebrou o início das obras. “A parceria com o legislativo e com o deputado sancristivense Paulo Júnior tem sido fundamental para viabilizar obras importantes como essa. As obras já começam nesta sexta, dia 11.”

Texto e foto assessoria