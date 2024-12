Assinatura da ordem de serviço para obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo

O Governo de Sergipe convida a imprensa para a assinatura da ordem de serviço para o início das obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves. O ato será realizado pelo governador Fábio Mitidieri na próxima segunda-feira, 16, às 10h, na Rua Antônio Maia, ao lado do terreno da nova sede da Polícia Federal, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Com um investimento inicial de R$ 318.268.670,35, a obra tem como empresa responsável a Constran Internacional Construções S/A, e irá promover desenvolvimento, potencializar a mobilidade e o turismo em Aracaju. O complexo viário faz parte do Programa Sergipano de Desenvolvimento Socioeconômico (Desenvolve Sergipe), e está sob coordenação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

A obra do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves prevê a construção de um viaduto com extensão aproximada de 180 metros, na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar, e uma ponte estaiada de 360 metros, interligando a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio. Também foram consideradas ciclovias e a contratação dos serviços complementares de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização. O projeto tem extensão total aproximada de 4,80 km.