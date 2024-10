Assisinho é reeleito em Malhador com a maior votação proporcional da história de SE

Neste domingo (06), Assisinho, do Partido Social Democrático (PSD), alcançou um marco inédito na política sergipana ao ser reeleito prefeito de Malhador com uma expressiva votação de 87,01% dos votos válidos. Este resultado não só garantiu mais quatro anos à frente da prefeitura, como também registrou a maior votação proporcional já vista no estado de Sergipe, superando a aprovação de Sukita, que obteve 81,35% em 2008, e consagrando Assisinho como um dos maiores líderes populares da região.

Com 7.015 votos recebidos, Assisinho consolidou seu trabalho e compromisso com o povo de Malhador, superando de forma significativa o segundo colocado, Paulo de Nelo, que obteve apenas 12,99% dos votos. A campanha pautada pela continuidade das melhorias na cidade, pela transparência e pelo diálogo próximo com os cidadãos rendeu frutos, refletindo a confiança da população em sua gestão.

Ao celebrar a vitória, Assisinho destacou o papel fundamental de toda a sua equipe e dos eleitores que acreditaram em seu projeto. “Esta vitória é de todos nós. É o reconhecimento do trabalho que temos feito para transformar Malhador e melhorar a qualidade de vida da nossa gente”, afirmou o prefeito reeleito, emocionado, durante a comemoração.

A vitória de Assisinho não é apenas uma conquista eleitoral, mas um verdadeiro marco para a história de Malhador e de Sergipe, mostrando a força de uma gestão comprometida e voltada para o bem-estar de sua comunidade.

Fonte e foto Assisinho