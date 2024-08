Assistência Social de Neópolis faz chamada para o programa Mão Amiga

Os trabalhadores da cana de açúcar do município de Neópolis que forem beneficiários do programa Mão Amiga devem ficar atentos a um chamamento realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, Emdagro, Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Na próxima segunda-feira, 12/08, às 9h, haverá uma reunião sobre o benefício na sede da Secretaria de Assistência Social, ao lado da Igreja do Rosário, na sede do município.

A reunião é obrigatória para os agricultores beneficiários do programa, que funciona desde 2021 em Neópolis. “O Mão Amiga é destinado aos trabalhadores da cana de açúcar que foram demitidos desde 2022. Ele permite que eles recebam quatro parcelas de R$ 250,00 cada durante a entressafra”, explica Deivid Amabílio, técnico responsável pelo programa no município.

Deivid reforça que a ida dos agricultores às reuniões é obrigatória. “A gestão do benefício é de responsabilidade do Governo do Estado. No entanto, ele realiza reuniões de contrapartida com beneficiários com temas de geração de emprego e renda e sobre condicionalidades de programas e benefícios”. O agricultor que for à reunião deve levar RG e CPF e aqueles que não comparecerem podem ter o benefício bloqueado.

Caso o agricultor não compareça à reunião e tenha seu benefício bloqueado, deverá procurar a Seasic para dar entrada no desbloqueio.

