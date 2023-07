Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe lança podcast sobre o setor imobiliário

ACI Cast contará com episódios que serão lançados quinzenalmente, às 15h, no canal da ACI no Youtube

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) lançou nesta semana o podcast ACI CAST, voltado para a criação e divulgação de conteúdo sobre o mercado imobiliário e sobre a categoria. O podcast contará com episódios que serão lançados quinzenalmente, às 15h, no canal da ACI no Youtube, o ACI Sergipe.

De acordo com o presidente da ACI/SE, o ACI CAST visa destacar e informar toda a sociedade sobre a importância da categoria, além de tirar dúvidas e debater temas de interesse dos corretores.

“É gratificante tirar mais um projeto do papel. O podcast é mais um avanço para a nossa categoria, é um canal para falarmos sobre o mercado imobiliário, para trocar experiências com os colegas e, sobretudo, mais uma forma de valorização dos corretores de imóveis de Sergipe”, declarou.

O convidado para o primeiro episódio foi o advogado e mestre em Direito Imobiliário, Pedro Celestino. O especialista é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário em Sergipe (Ibradim/SE), membro do Conselho Jurídico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, sócio do BVA Advogados, além de ter sido superintendente do Patrimônio da União em Sergipe (SPU).

“Fiquei extremamente feliz com o convite e honrado de participar do primeiro podcast promovido pela ACI, que é uma associação que representa muito bem o mercado imobiliário e os corretores de imóveis, e que tem um compromisso muito grande com a categoria. Parabenizo demais pela iniciativa e, com certeza, vou acompanhar atentamente os próximos episódios”, declarou.

No primeiro episódio, além do presidente Anderson Ramos e do convidado Pedro Celestino, também participou o vice-presidente da ACI, Gilson Rodrigues.

Próximo episódio

O segundo episódio do ACI Cast será publicado no dia 17 de julho, às 15h. O convidado é o substituto do Cartório do 7° Ofício, Dimas Barreto. Também participaram o presidente da ACI, Anderson Ramos, o vice-presidente, Gilson Rodrigues, e a diretora de comunicação Phaloma Dantas. O podcast conta com a parceria da Valor Imobiliária, Alfama Cursos e Fontes Correspondente Bancário.

Sobre a ACI/SE

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) foi fundada em novembro de 2019 e atua na valorização dos profissionais do estado. Atualmente, a instituição conta com cerca de 200 corretores associados e mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.

Foto assessoria

Por Nara Barreto