Associação dos Funcionários do Hospital de Cirurgia visita Instituto Dona Branca

O Instituto Dona Branca, idealizado pelo vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) para servir como instrumento de acolhimento aos moradores do Santa Maria recebeu uma visita mais do que ilustre na tarde desta quinta-feira, 6: membros da Associação dos Funcionários do Hospital de Cirurgia.

Os funcionários do Hospital de Cirurgia, instituição essa que foi o local de trabalho do parlamentar por mais de 35 anos, puderam conhecer toda a estrutura que está à disposição dos moradores da região.

Eles foram recebidos pelo fundador e padrinho, o vereador Cícero, que fez questão de dar um abraço e mostrar todas as instalações do Instituto. “Foi um prazer recebê-los, o Instituto Dona Branca está de portas abertas para todos que queiram conhecer nossos trabalhos ou que precisem dos nossos serviços.

Juntos podemos fazer um trabalho ainda melhor”, destacou Cícero do Santa Maria.

