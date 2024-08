Associação Sergipana de Doulas promove Mamaço 2024 no RioMar

A ação, que acontece neste sábado, conta com o movimento Mamaço dentro da programação

Integrando a programação do movimento Agosto Dourado, que busca incentivar a prática do aleitamento materno, o Riomar Aracaju em parceria com a Associação Sergipana de Doulas, vai realizar no sábado, 17 de agosto, o Mamaço 2024.

O evento promete uma tarde de acolhimento e muitas informações sobre a importância da amamentação para todas as participantes. Além do Mamaço coletivo, a programação também contará com sessão de fotos, dança babywearing e um cortejo pelo shopping. A ação acontece a partir das 15h, no Coworking Sustentável IJCPM, localizado no primeiro piso (L1), ao lado da Kalunga.

Apoiadora da causa, Neuraci Araújo, conta que o Mamaço é um movimento que surgiu na França em 2006, onde um grupo de mulheres se reuniu para amamentar simultaneamente, resgatando a importância da amamentação.

“Aqui no estado, a Associação Sergipana de Doulas organiza esse evento desde 2018 para conscientizar a população e desmistificar a ideia de que existe lugar certo para amamentar. Deve-se amamentar com livre demanda, quando uma criança necessita, onde a mulher se sinta à vontade, independente de local.”, declara Neuraci.

Serviço

O quê. Associação Sergipana de Doulas promove o Mamaço 2024.

Quando. Sábado, 17 de agosto, a partir das 15h.

Onde. Coworking Sustentável, piso L1, ao lado da Kalunga RioMar – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Atrações. Mamaço, sessão de fotos, dança babywearing e cortejo pelo shopping.

Acesso. Gratuito.

Foto Shutterstock

Lotti+Caldas Comunicação