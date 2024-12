Associados da ADEMI-SE participam do I Feirão de Imóveis do Banese

Nos dias 6 e 7 de dezembro, o Banco do Estado de Sergipe (Banese) promoverá o I Feirão de Imóveis, no espaço Salles Multieventos, localizado na Avenida Augusto Franco, em Aracaju.

O evento tem como objetivo fomentar o mercado imobiliário local e oferecer oportunidades exclusivas aos clientes do banco, contando com a participação de construtoras e imobiliárias de destaque no estado.

A Associação dos Dirigentes das Empresas da Indústria Imobiliária de Sergipe (ADEMI-SE), através de seus associados, estará presente no Feirão, com espaços dedicados à apresentação de novos projetos, negociações de imóveis e geração de negócios.

Entre os associados da ADEMI-SE confirmados para o Feirão estão as empresas: AC Engenharia, Impacto Construções, Construtora JFilhos, Jotanunes Construções, Moura Dubeux, PrimasaCamel, Construtora Santa Maria e União Engenharia.

O Feirão será uma oportunidade para servidores públicos e a população em geral conhecerem diversos lançamentos imobiliários e imóveis disponíveis para comercialização.

Durante uma reunião técnica realizada na última sexta-feira, 22 de novembro, onde foram definidas estratégias de divulgação e sorteados os estandes, a superintendente de Habitação em exercício do Banese, Lucineide Feitosa Marinho, destacou a relevância da participação da ADEMI-SE e seus associados no evento.

> “Estamos muito felizes com os parceiros, com a participação da ADEMI, sempre nos apoiando. Temos certeza de que será um grande evento. A ADEMI tem sido fundamental nesse processo junto aos seus associados. Juntos neste Feirão, acreditamos na força da marca do Banese, aliada às construtoras e à ADEMI, para impulsionar o desenvolvimento habitacional do estado”, expressou.

Programação do Feirão:

8h: Abertura dos portões e início do credenciamento;

8h às 20h: Exposição dos estandes;

9h às 20h: Espaço Kids e Praça de Alimentação;

9h às 20h: Feirinha de Artesanato;

21h: Encerramento.

O evento promete movimentar o setor imobiliário e proporcionar um ambiente favorável para negócios e parcerias.

Texto e foto Larissa Gaudêncio