Atakarejo inaugura a sua 1ª loja em Aracaju nesta quinta-feira

O Grupo Atakarejo inaugura nesta quinta-feira (05) a sua primeira loja em Aracaju e a unidade do Atakarejo em Sergipe irá gerar três mil empregos, sendo mil deles diretos.

A instalação do grupo no estado contou com um investimento de R$ 70 milhões.

O gerente de expansão do grupo, Luiz Paulo Oliveira, destaca o diferencial da nova loja, que além de área de serviço contendo açougue, padaria, rotisseria e hortifruti, tem como atrativo também serão as galerias comerciais, onde serão oferecidos diversos serviços.

A estratégia do Atakarejo prevê a abertura de 15 lojas e um centro de distribuição em Sergipe nos próximos cinco anos, com investimentos totais de R$ 700 milhões e a promessa de criar mais de 18 mil empregos diretos e indiretos. Esse movimento integra um cenário mais amplo de desenvolvimento fomentado pelo Governo de Sergipe, que tem atraído grandes empresas através de políticas fiscais favoráveis e parcerias estratégicas.

