Até R$ 100: GBarbosa sugere 5 kits de presentes para o Dia dos Pais

A data mais afetuosa do mês de agosto está chegando, e presentear o pai com criatividade não precisa pesar no bolso. Pensando na alegria dos pais e em proporcionar praticidade e comodidade para os filhos, a rede GBarbosa está com diversas opções de kits prontos que combinam utilidade, sabor e bem-estar, todos com preços até R$ 100:

Para o pai que aprecia um bom vinho

Dois chopes de vinho (500 ml), uma taça elegante e um queijo parmesão especial para petiscar. Ideal para quem gosta de relaxar com sabor e sofisticação.

Para o pai que valoriza o autocuidado

Kit de autocuidado com sabonete, aparelho de barbear, espuma, desodorante e uma toalha macia. Uma seleção prática e útil para o dia a dia – disponível apenas na rede.

Para o pai anfitrião

Um saca-rolha, balde de gelo, amendoim japonês, vinho e taça. Um combo completo para quem gosta de receber bem ou brindar em boa companhia – exclusivo das lojas GBarbosa.

Para o pai família

Um porta-retrato, vinho e taça. Uma combinação que convida à celebração dos bons momentos em família.

Para o pai que ama café

Uma seleção de cápsulas de café e chocolate suíço. Um presente saboroso para tornar qualquer pausa mais gostosa e com um toque de sofisticação.

Para quem prefere um presente mais personalizado, outra sugestão é montar uma cesta de café da manhã com frutas, pães artesanais, geleia, doces e itens de bazar, como canecas e taças da marca própria KREA. Para ter acesso a diversas vantagens, uma dica valiosa é ter o App GBarbosa, ativar promoções e aproveitar as ofertas exclusivas do Clube GB.

Texto e foto Shirley Vidal