ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER ATRAEM POPULAÇÃO DE CANINDÉ NO ÚLTIMO DIA DE VERÃO SERGIPE NO MUNICÍPIO

Iniciativa do Governo do Estado, a programação do Verão Sergipe, em seu segundo ano consecutivo no alto sertão sergipano, atraiu a atenção do público pelo incentivo às atividades esportivas e de lazer que se unem à naturalidade da paisagem, abundância das águas do Rio São Francisco e vivência local. Em clima de despedida, a tarde deste domingo, 2, foi ensolarada, propícia para o acesso livre da população às práticas de vôlei de praia, beach tênis e futevôlei na Arena Play Sport, além de banho assistido.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas, celebrou o resultado de mais uma edição com atividades esportivas. “Canindé de São Francisco é um paraíso do nosso estado, do nosso sertão. Ter o privilégio de poder proporcionar práticas esportivas na beira do Rio São Francisco e dentro dele também é muito bacana. Trouxemos atividades totalmente inovadoras, como a canoa havaiana, o Campeonato Brasileiro de Stand Up, gente do Brasil inteiro participando. [Além disso], entendemos, sim, que o esporte é uma grande ferramenta de inclusão social, trazendo isso para o município, superando todos os obstáculos e desafios de estrutura física e das mais diversas deficiências que as pessoas possam vir a ter. Esse é um papel importante que o governo do estado de Sergipe exerce”, afirma.

Quem conferiu o evento, pode vivenciar as experiências propostas que aliaram esporte e as belezas da cidade. “Tudo maravilhoso. Estrutura incrível, não deixou nada a desejar. Já estou com gostinho de quero mais”, conta entusiasmado o jovem Pedro Oliveira que aproveitou a programação dos jogos de areia.

Verão acessível

A garantia da acessibilidade não passou despercebida na programação recreativa e esportiva do Verão Sergipe em Canindé. Pessoas com deficiência (PcD) ou mobilidade reduzida puderam aproveitar do banho assistido realizado com apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), em parceria com o Projeto Estrelas do Mar.

A secretária da Seasic e primeira-dama, Érica Mitidieri, reforça a importância do trabalho conjunto para realização da atividade e promoção de acessibilidade durante o Verão Sergipe. “É fundamental para trazer oportunidades, visibilidade, para trazer o incluir mesmo. Elas [crianças] conseguiram participar, brincar e ver essa energia tão boa que está tendo aqui. Tem crianças que não queriam nem sair da água, ficaram revezando de monitores. Então, isso é muito gostoso. Mostra que estamos no caminho certo, que estamos cada vez mais buscando incluir e trazer essas crianças para a visibilidade e para o contato, porque elas precisam, também, de diversão, de interação, de integração e todo esse projeto demonstra isso. Agradeço a todos que fazem a Secretaria de Esporte (Seel), ao Projeto Estrelas do Mar e à Secretaria de Assistência do Estado porque todos se juntaram em um propósito, em prol de trazer essa alegria imensa e essa inclusão para todas essas crianças e pessoas com deficiência”, enfatiza.

Segundo o idealizador do Projeto Estrelas do Mar, Byron Silva, mais de quarenta pessoas participaram do banho assistido. “Foi bem legal ver a alegria dos moradores de Canindé que tiveram a oportunidade de estar aqui em um domingo de sol, tomando banho com seus filhos. É o governo do Estado levando inclusão, levando acessibilidade a todos os lugares onde está o Verão Sergipe. É bem gratificante poder, junto a esses parceiros, proporcionar um evento como esse”, ressalta.

Edna Melo foi umas das mães que acompanhou os filhos durante o banho assistido. Aos 38 anos, ela conta do impacto da experiência para toda a família, especialmente para os filhos Antonny Gabriel e João Vitor, crianças com autismo, que tinham medo da água e conseguiram superar e participar da atividade. “Foi muito lindo, eu amei saber que tem aqueles profissionais ali pra cuidar dos nossos filhos. Podemos ficar um pouco mais à vontade. No meu caso mesmo, há tempos eu não sei o que é um momento de lazer”, relata ela sobre a importância, também, da rede de apoio à toda a família de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Segundo a presidente da Associação das Pessoas com Deficiência de Canindé e mãe atípica, Rose Santana, a inclusão se faz em momentos como esses. “Incluir não é só dizer que vai fazer, é preciso que tenha ação. Hoje, vimos um momento de inclusão, de fato. Essas crianças tiveram a oportunidade de estar em um ambiente onde, humanamente falando, para alguns era impossível chegar”, afirma.

Rose marcou presença junto com o filho, autista nível 3 de suporte e cadeirante, e conta que ele amou. “Essa edição foi melhor que a primeira e assim sucessivamente, porque à medida que vamos participando, a tendência é melhorar, a tendência é crescer. Na primeira, o número foi menor, nessa trouxemos três vezes mais, isso é inclusão”, conclui.

Foto: Everton Souza