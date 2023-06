Atletas de Triathlon estreiam nos Jogos da Primavera

Modalidade estreante na 39ª edição dos Jogos da Primavera, a competição do triathlon aconteceu neste sábado, dia 3, na Orla Por do Sol. Os seis jovens atletas inscritos na modalidade começaram pelos 300 metros de natação, em seguida percorreram os 6 km de bicicleta e concluíram a prova com os 1,7 km de corrida.

Os atletas Carlos Henrique e Daniel Vieira, dois alunos da rede estadual de ensino, conquistaram primeiro e segundo lugares da competição. Carlos Henrique é estudante do Colégio Estadual Petrônio Portela e promete se esforçar para defender a bandeira de Sergipe nos Jogos da Juventude, em São Paulo. “Primeiramente, estou feliz por me consagrar campeão na etapa do Triathlon nos Jogos da Primavera, agora irei representar meu estado e defender a bandeira de Sergipe nos Jogos da Juventude. Vou me esforçar para ter uma boa colocação e vamos para cima”, disse.

Pietra Santos, única mulher inscrita na competição, participou pela primeira vez de uma prova de triathlon. “Eu gostei da prova, consegui completar, mas estou muito cansada. Eu sempre fui atleta da natação, mas o triathlon é muito mais difícil”, falou a atleta.

Também neste sábado, teve início as seletivas do vôlei de praia, na APCEF (Clube da Caixa). As competições do badminton, ginástica rítmica e basquete seguiram acontecendo nesse sábado. Amanhã, 4,, serão realizadas as seletivas da ginástica artística, no Coesi.

A secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Mariana Dantas, comemora a realização da primeira prova de triathlon nos Jogos da Primavera e parabeniza os atletas por aceitarem o desafio de estrearem na modalidade.

“Parabenizo a todos que participaram e agradeço por terem aceitado esse desafio. Foi um desafio para todos nós, tanto atletas quanto organização. Mas foi um sucesso e já temos definidos os nossos representantes para as competições nacionais. Para a maioria dos atletas, essa foi a primeira competição da modalidade, então considero todos campeões, apenas pelo fato de terem completado a prova, que não é fácil. Nós também abraçamos esse desafio e conseguimos inserir a modalidade nos Jogos da Primavera, que é a maior competição de desporto escolar de Sergipe e está formando novos atletas profissionais”, afirma a secretária.

ASN – Foto: Flávia Pacheco