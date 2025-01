Ato Sem Anistia em Aracaju vai cobrar prisão para os golpistas dia 8/01

Na próxima quarta-feira, no dia 8 de janeiro, completam 2 anos que os golpistas invadiram a sede dos três Poderes em Brasília e tentaram, sem sucesso, derrubar a democracia brasileira. Nesta data especial, a Central Única dos Trabalhadores (CUT/Sergipe), o movimento sindical e movimentos sociais farão protestos em todo o Brasil.

Em Sergipe, a concentração do ato está marcada para as 9h da manhã, na Pça General Valadão, no Centro de Aracaju.

O presidente da CUT/Sergipe, Roberto Silva, reforça o convite para todos os sindicatos, a juventude e classe trabalhadora que devem estar presente neste importante protesto em defesa da democracia brasileira. “Estaremos nas ruas pedindo a prisão para Bolsonaro, prisão para todos os golpistas, em defesa da democracia e dos direitos da classe trabalhadora”, destacou Roberto Silva.

Texto Iracema Corso