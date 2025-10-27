Através de Ivan Leite, TV Aperipê fez a cobertura do 13 encontro de filarmônicas de Estância

A tarde deste domingo, 26, foi bastante cultural, emocional e maravilhosa com a realização do 13º Encontro de Filarmônicas do Berço da Cultura Sergipana – Estância. Um momento importante e incomparável que envolve a musicalidade das filarmônicas sergipanas.

O Encontro de Filarmônicas de Estância está há 13 anos acontecendo no município de Estância, idealizado pelo jornalista e radialista Magno de Jesus, que no passado foi componente da filarmônica de sua cidade e, mais tarde, integrou sua diretoria.

Este ano, pela primeira vez na história deste acontecimento, a TV Aperipê, que pertence ao Governo de Sergipe, fez a cobertura jornalística do Encontro de Filarmônicas.

Para que a TV Aperipê pudesse fazer a cobertura do festival de filarmônicas, foi necessário o empenho do empresário e ex-prefeito de Estância, Ivan Leite.

Prontamente, Ivan Leite solicitou ao governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, a presença da TV Aperipê, que trouxe a repórter Camila, o cinegrafista Claudionor e o motorista Thiago, todos comandados pelo comunicador Carlos Batalha.

O idealizador e organizador do Encontro de Filarmônicas, Magno de Jesus, ficou eufórico com a reportagem da TV Aperipê no seu evento pela primeira vez. “Agradeço imensamente ao Dr. Ivan Leite e também ao governador Fábio Mitidieri pela vinda dessa emissora para cobrir este evento”, destacou Magno.

O Encontro de Filarmônicas de Estância acolheu seis filarmônicas, que chegaram das cidades de Frei Paulo, Poço Verde, Boquim, Itabaianinha, Indiaroba e Arauá.

As filarmônicas saíram desfilando da Praça Orlando Gomes (Jardim Velho), seguiram pela Rua Capitão Salomão e realizaram suas retretas no Parque Pedro II, localizado na Praça Barão do Rio Branco.

