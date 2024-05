AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATE NA ASSEMBEIA O ZONEAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO EM SERGIPE

Sergipe busca impulsionar o desenvolvimento econômico através do zoneamento territorial estratégico, com apoio do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, focando na geração de empregos e renda. A Audiência Pública “Zoneamento Territorial e os Rumos do Desenvolvimento Sergipano”, realizada nesta segunda-feira (27), na Assembleia Legislativa, sob o comando do deputado Adailton Martins, reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para debater o tema.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, ressaltou a importância da audiência para discutir a facilitação da importação e exportação, gerando oportunidades para empresas sergipanas e regionais. Ele enfatizou a necessidade de agilizar os trâmites legais para que os benefícios sejam concretizados.

“Este é um momento essencial para que o processo de atividade exportadora e importadora aconteça em Sergipe. E para que isso aconteça, nós temos que ter aparelhos que funcionem e, dentro do aparelho, uma lei que beneficie, porque nós estamos arrodeados de estados que têm seus benefícios. Há dez anos, estamos discutindo esta lei e é importante dizer que Sergipe tem o porto, nós temos janela para importar e exportar e facilidade, agora só depende do governador e, com certeza, fará a lei, aprovará e homologará a lei para que as empresas sergipanas e regionais possam usar essa oportunidade”, disse Andrade.

O Complexo Portuário Inácio Barbosa, com seus dez municípios e grande potencial logístico, foi um dos pontos centrais do debate. O deputado Adailton Martins, autor da propositura, destacou a importância da área para atrair empresas e gerar empregos, além de mencionar a produção de gás natural, que faz de Sergipe o maior produtor do país.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, reforçou a necessidade de um desenvolvimento sustentável. Ele destacou os esforços da Sedetec para prospectar negócios e trazer investimentos para o estado, mencionando inclusive a realização de um seminário sobre hidrogênio verde e a busca pela contratação do plano estadual de transição energética.

O Superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Rodrigo Rocha, destacou a importância de um planejamento abrangente para o desenvolvimento do estado. Ele ressaltou a necessidade de considerar fatores como qualidade da mão de obra, infraestrutura, logística, ciência, tecnologia e inovação para garantir a geração de empregos de qualidade para a população sergipana.

A Audiência Pública foi um passo importante para o debate sobre o futuro de Sergipe. As diversas perspectivas apresentadas contribuirão para a elaboração de políticas públicas mais eficientes e alinhadas com as necessidades e potencialidades do estado.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Foto: James Santos

Por Márcio Rocha