Audiência Pública no municipio de Ribeirópolis discute LDO, LOA e PPA 2026

Na manhã desta terça-feira (28), a cidade de Ribeirópolis, localizada no interior de Sergipe, realizou uma importante audiência pública no Auditório da Biblioteca Municipal. O evento teve como foco a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026 e do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, com o objetivo de debater as diretrizes dessas leis e o impacto delas para a população local.

O prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, foi um dos primeiros a se manifestar, destacando a importância da participação popular para o sucesso de um planejamento eficiente. “É a partir daqui que iniciamos as elaborações das propostas que auxiliam no planejamento da nossa gestão. A participação de todos é fundamental para construirmos um futuro melhor para a nossa cidade”, afirmou o prefeito durante a sua fala.

A audiência contou com a presença de diversos vereadores e secretários municipais, como Albervan José, Ana Lúcia, Vânia Carvalho, Joerton, Daniel e Ana Carla, além de servidores municipais e populares que aproveitaram a oportunidade para expressar suas demandas. Entre os presentes também estavam a equipe técnica da Erpac, formada por Dayse Teles, Letícia Sobral e Anderson Silva.

Com um ambiente de diálogo aberto, os participantes puderam discutir as prioridades do município e sugerir investimentos nas políticas públicas que impactarão diretamente o desenvolvimento de Ribeirópolis nos próximos anos. O evento foi um reflexo do compromisso do governo municipal com a transparência e a inclusão da população no processo de decisão.

A audiência pública também foi uma excelente oportunidade para a comunidade local colaborar ativamente nas decisões que moldarão o futuro da cidade. O debate sobre o LDO, LOA e PPA 2026 é crucial para garantir que os recursos públicos sejam aplicados de maneira eficiente, visando sempre o bem-estar da população.

Com a gestão de Rogério Sobral, Ribeirópolis segue avançando em sua jornada de desenvolvimento. O compromisso com a transparência e a participação da população são pilares fundamentais para a construção de uma cidade mais justa e próspera.

Texto e foto assessoria