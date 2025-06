AUDIÊNCIA PÚBLICA EM UMBAÚBA DEBATE DUPLICAÇÃO DA BR-101 E SEUS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A Câmara Municipal de Umbaúba promoveu, nesta segunda-feira (16), uma Audiência Pública para discutir o tema “Duplicação da BR-101 – Desenvolvimento Regional e Desafios para Umbaúba”. O encontro reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e especialistas com o objetivo de promover um debate amplo, democrático e transparente sobre os impactos, oportunidades e desafios da obra no contexto local.

O evento contou com a presença do Diretor Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Halpher Luiggi, cuja participação foi fundamental para esclarecer pontos técnicos da intervenção e os prazos previstos para a execução das etapas. A audiência permitiu que os moradores expressassem preocupações sobre desapropriações, acessos urbanos e segurança viária, além de discutir os benefícios econômicos que a duplicação pode trazer para a região.

Durante os debates, vereadores e lideranças locais destacaram a importância da BR-101 como eixo estruturante do desenvolvimento do município e cobraram medidas para que a duplicação ocorra de forma planejada, garantindo os direitos da população afetada. Também foi ressaltado o potencial de geração de empregos e de atração de investimentos a partir da melhoria da infraestrutura.

Texto e foto: ASCOM CMU